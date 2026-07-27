Володимир Зеленський пояснив, чому Україна завдає ударів по Росії

За словами Президента, Україна переносить війну туди, звідки вона прийшла.

Фото: Sky News

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці виснажені тривалою війною, однак зберігають стійкість. Водночас він попередив, що Росія може мобілізувати сотні тисяч військових, що становитиме серйозну загрозу для України. Про це Глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.

Зеленський попередив про можливу нову мобілізацію в Росії

За словами Президента, лідер Кремля Володимир Путін готується мобілізувати сотні тисяч військовослужбовців і відправити їх на фронт. Зеленський наголосив, що такий розвиток подій становив би значну небезпеку для України.

Водночас він повторив свою позицію, що Путін припинить війну лише тоді, коли зазнає поразки.

«Ми намагалися зробити цей виклик і для росіян; інакше вони не відчують, що війна всюди», – зазначив президент.

Україна переносить війну туди, звідки вона прийшла

Зеленський пояснив, що саме тому Україна відповідає ударами по території Росії.

«Ось чому ми почали робити все можливе, щоб відповісти та повернути цю війну до Росії, звідки вона прийшла до нас... і саме тому ми розпочали наші операції з проміжних та глибоких ударів, просто щоб відповісти», – сказав він.

Президент закликав більше уваги приділяти ветеранам

Глава держави також наголосив, що після завершення війни Україна зіткнеться з масштабним викликом, пов’язаним із поверненням ветеранів до мирного життя.

«Я не знаю, ми повинні це зробити, ми повинні більше думати про ветеранів, про сотні тисяч людей, які повернуться додому, і це великий виклик», – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна має самостійно впоратися з цим завданням.

«Звичайно, важко зробити це самостійно, але ми це зробимо, я маю на увазі, що це тільки ми самі. Але стійкість людей здивувала всіх у світі», – сказав президент.

«Люди сильні, але втомлені»

Президент визнав, що тривала війна позначається на українському суспільстві.

«Люди дуже сильні, дуже сильні, але, звісно, втомлені, [це] довга війна», – підсумував Зеленський.

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