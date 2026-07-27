Володимир Зеленський стане першим гостем нового прем'єра Великої Британії Енді Бернема: що відомо про зустріч

Велика Британія планує передати Україні права на використання британських електронних глушилок для протидії російській ППО.

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Президент України Володимир Зеленський стане першим іноземним лідером, якого новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прийме після вступу на посаду. Під час зустрічі сторони підтвердять подальшу підтримку України, а Лондон оголосить про новий пакет оборонної співпраці.

Перший іноземний візит до нового прем’єра

Як повідомляє Sky News, зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема та Президента України Володимира Зеленського відбудеться у понеділок на одній із британських військово-морських баз.

Зеленський стане першим іноземним гостем нового глави британського уряду після того, як той минулого понеділка офіційно очолив уряд і отримав резиденцію на Даунінг-стріт, 10.

Під час візиту Бернем і Зеленський поспілкуються з 200 українськими військовослужбовцями та моряками, які протягом останніх трьох тижнів проходили підготовку в межах навчань Sea Breeze. Програма присвячена морській безпеці та протимінній боротьбі й має підготувати українських військових до майбутніх місій у Чорному морі.

Під час візиту британський уряд також оголосить про передачу Україні інтелектуальної власності на британські електронні глушилки, які використовуються для протидії російським системам протиповітряної оборони.

Бернем наголосив, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну.

«Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо довготривалого та справедливого миру для України», – заявив він.

Нові технології та обсяги допомоги

За інформацією Sky News, системи «Кам’яний плащ» є прикладом швидкої технологічної співпраці між Великою Британією та Україною в межах сторічного партнерства.

У майбутньому ці технології також планують інтегрувати до нового покоління британського далекобійного озброєння, зокрема крилатих ракет, що має посилити оборонні можливості Великої Британії.

Наразі загальний обсяг британської підтримки України становить 25 мільярдів фунтів стерлінгів. Із цієї суми 16 мільярдів фунтів спрямовано на військову допомогу, ще 5,6 мільярда фунтів — на невійськову підтримку.

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