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У яких випадках лікар стаціонару може оформити медичний висновок про непрацездатність

07:05, 27 липня 2026 116
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Під час лікування, після виписки, реабілітації чи догляду за хворою дитиною лікарняний може оформити лікар стаціонару.
У яких випадках лікар стаціонару може оформити медичний висновок про непрацездатність
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Багато пацієнтів досі вважають, що оформити медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН), на підставі якого формується електронний лікарняний, може лише сімейний лікар або терапевт. Насправді законодавство передбачає значно ширші повноваження. Якщо людина проходить лікування у стаціонарі, медичний висновок у визначених випадках оформлює саме лікуючий лікар. У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, коли це можливо, на який строк видається МВТН та в яких ситуаціях його можуть продовжити.

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Поширене запитання серед пацієнтів стосується того, чи може лікар стаціонару оформити медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Відповідь — так. Якщо лікар, який надає медичну допомогу в стаціонарних умовах, за результатами експертизи встановив факт тимчасової непрацездатності, саме він формує МВТН.

Коли лікуючий лікар стаціонару може оформити МВТН

Під час лікування захворювання або травми

Якщо пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні через захворювання або травму загального характеру, медичний висновок оформлює його лікуючий лікар.

Документ може бути сформований до прогнозованого завершення випадку тимчасової непрацездатності, але не більш як на 30 календарних днів.

Після виписки зі стаціонару

Якщо після завершення стаціонарного лікування необхідно продовжити лікування амбулаторно, на підставі запису про виписку може бути оформлено МВТН до трьох календарних днів. Цей період дається для переходу до амбулаторного лікування.

У разі направлення до іншого медзакладу

Якщо пацієнта направляють на консультацію, обстеження або продовження лікування до іншого закладу охорони здоров’я, лікар може врахувати час на проїзд — до одного календарного дня.

Лікар медзакладу, який надав допомогу, також має право врахувати у медичному висновку час, необхідний для повернення пацієнта.

Як оформлюють МВТН під час реабілітації

Під час стаціонарної реабілітації медичний висновок формує лікуючий лікар реабілітаційного закладу, відділення або підрозділу.

Його можна оформити максимум на 30 календарних днів із можливістю продовження протягом усього періоду реабілітації.

Коли оформлюють МВТН для догляду за дитиною або членом сім’ї

Якщо пацієнт потребує догляду іншої особи, медичний висновок може бути оформлений за категоріями «Догляд за хворою дитиною» або «Догляд за хворим членом сім’ї».

У таких випадках передбачено:

  • при догляді за дитиною до 14 років — до 14 календарних днів під час амбулаторного лікування, а у разі госпіталізації або лікування в санаторно-курортному закладі — на весь період спільного перебування;
  • при догляді за хворим членом сім’ї — до трьох календарних днів під час амбулаторного лікування, а у виняткових випадках — до семи календарних днів.

МВТН під час ортопедичного протезування

Під час ортопедичного протезування медичний висновок оформлює лікуючий лікар стаціонару, де пацієнт отримує спеціалізовану медичну допомогу.

Документ видається на весь період перебування у стаціонарі, необхідний для проведення протезування.

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