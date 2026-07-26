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Керівник окружної прокуратури не може подати апеляцію, якщо не брав участі у справі — ККС ВС

22:58, 26 липня 2026 99
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Верховний Суд зробив важливий висновок щодо права прокурора на апеляційне оскарження.
Керівник окружної прокуратури не може подати апеляцію, якщо не брав участі у справі — ККС ВС
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У керівника чи заступника керівника окружної прокуратури, якщо вони не брали участі в судовому розгляді, відсутнє право на апеляційне оскарження прийнятого місцевим судом рішення за результатами розгляду подання органу пробації про заміну покарання засудженому. Такий висновок зробила колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС у справі № 756/6907/22.

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Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд ухвалою залишив без задоволення подання центру пробації про заміну покарання засудженому.

Не погодившись із зазначеною вище ухвалою заступник керівника окружної прокуратури подав апеляційну скаргу, яку апеляційний суд повернув останньому, оскільки він не надав суду будь-яких процесуальних рішень керівника прокуратури, які його уповноважували на участь у цьому провадженні в суді апеляційної інстанції, тому він не є прокурором, у розумінні п. 6 ч. 1 ст. 393 КПК, як такий, що має право подати апеляційну скаргу на ухвалу місцевого суду.

У касаційній скарзі прокурор вважає, що він, як заступник керівника окружної прокуратури, мав право подати апеляційну скаргу.

Позиція ККС ВС

Залишено без зміни ухвалу апеляційного суду.

Колегія суддів ККС вказала, що повноваження прокурора регламентуються ст. 36 КПК, зокрема, п. 20 ч. 2 цієї статті. Із ч. 4 зазначеної статті КПК видно, що право на оскарження має прокурор, який брав участь у судовому провадженні.

Відповідно до приписів цієї ж частини статті КПК, незалежно від участі в судовому провадженні право на подання апеляційної чи касаційної скарги мають прокурори вищого рівня: Генеральний прокурор (особа, яка виконує його обов’язки), його перший заступник та заступники, заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (особа, яка виконує його обов’язки), його перший заступник та заступник, керівник обласної прокуратури, його перший заступник та заступники.

Серед вказаних осіб не має керівника чи заступника керівника окружної прокуратури, якщо він не брав участі у судовому розгляді.

З витягу з наказу видно, що на заступника керівника окружної прокуратури покладено обов’язки, зокрема, щодо:

– організації представництва інтересів держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень у виключних випадках в порядку та спосіб, що передбачені Законом «Про прокуратуру», наказами Генерального прокурора та іншими нормативними актами;

– належної реалізації наданих законом повноважень щодо протидії порушенням прав людини у правоохоронних органах та пенітенціарних сферах, організації нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для участі у розгляді подання був уповноважений інший прокурор, який беззаперечно мав право оскаржити судові рішення.

Матеріали справи не містять будь-яких даних щодо повноважень інших прокурорів чи безпосередньо заступника керівника окружної прокуратури брати участь під час розгляду подання органу пробації та оскарження прийнятого судом рішення.

Відсутня така інформація в касаційній скарзі та додатках до неї.

Відповідно до листа прокурора він підтримав подання, проте не бажав брати участь у його розгляді. З урахуванням викладеного, у цьому конкретному кримінальному провадженні, із урахуванням приписів статей 3, 36, 393, 539 КПК, заступник керівника окружної прокуратури не уповноважений оскаржувати ухвалу місцевого суду щодо залишення без задоволення подання центру пробації про заміну покарання засудженому

З постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 01.06.2026 у справі № 756/6907/22 (провадження № 51-1372км26) можна ознайомитись за посиланням.

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