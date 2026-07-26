Чоловік вважається зниклим безвісти: чи має дружина право на додаткові 10 днів оплачуваної відпустки

Закон передбачає для таких працівниць щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жінка, яка перебуває у шлюбі, але чоловік якої вважається зниклим безвісти, не втрачає права на додаткові трудові гарантії, передбачені законодавством. Якщо вона самостійно виховує дитину через те, що батька в установленому законом порядку визнано безвісно відсутнім, така працівниця може скористатися щорічною додатковою оплачуваною відпусткою як працівник, що має дітей. Таке право передбачене Законом України «Про відпустки».

Чи має право на відпустку жінка, чоловік якої зник безвісти

У жінки, яка перебуває у шлюбі та має одну дитину, чоловік із минулого року вважається зниклим безвісти. Чи має вона право на додаткову оплачувану відпустку як працівник, що має дітей?

Відповідь — так, має.

Хто має право на додаткову оплачувану відпустку

Відповідно до Закону України «Про відпустки», одинокій матері, а також батькові, який виховує дитину без матері (зокрема у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), щороку надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів.

Хто вважається одинокою матір’ю

Закон визначає, що одинокою матір’ю є:

мати, у свідоцтві про народження дитини якої відомості про батька внесені за її вказівкою у встановленому законом порядку;

мати дитини, батько якої помер;

мати дитини, батька якої за рішенням суду позбавлено батьківських прав;

мати дитини, батька якої визнано безвісно відсутнім;

мати дитини, батька якої оголошено померлим, якщо дитину не було усиновлено іншим чоловіком.

Висновок

Отже, якщо батька дитини в установленому законом порядку визнано безвісно відсутнім, жінка має право на щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів як працівниця, яка має дітей. Сам факт перебування у шлюбі не позбавляє її цього права за наявності передбачених законом підстав.