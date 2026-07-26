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Чоловік вважається зниклим безвісти: чи має дружина право на додаткові 10 днів оплачуваної відпустки

19:55, 26 липня 2026 103
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Закон передбачає для таких працівниць щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів.
Чоловік вважається зниклим безвісти: чи має дружина право на додаткові 10 днів оплачуваної відпустки
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Жінка, яка перебуває у шлюбі, але чоловік якої вважається зниклим безвісти, не втрачає права на додаткові трудові гарантії, передбачені законодавством. Якщо вона самостійно виховує дитину через те, що батька в установленому законом порядку визнано безвісно відсутнім, така працівниця може скористатися щорічною додатковою оплачуваною відпусткою як працівник, що має дітей. Таке право передбачене Законом України «Про відпустки».

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Чи має право на відпустку жінка, чоловік якої зник безвісти

У жінки, яка перебуває у шлюбі та має одну дитину, чоловік із минулого року вважається зниклим безвісти. Чи має вона право на додаткову оплачувану відпустку як працівник, що має дітей?

Відповідь — так, має.

Хто має право на додаткову оплачувану відпустку

Відповідно до Закону України «Про відпустки», одинокій матері, а також батькові, який виховує дитину без матері (зокрема у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), щороку надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів.

Хто вважається одинокою матір’ю

Закон визначає, що одинокою матір’ю є:

  • мати, у свідоцтві про народження дитини якої відомості про батька внесені за її вказівкою у встановленому законом порядку;
  • мати дитини, батько якої помер;
  • мати дитини, батька якої за рішенням суду позбавлено батьківських прав;
  • мати дитини, батька якої визнано безвісно відсутнім;
  • мати дитини, батька якої оголошено померлим, якщо дитину не було усиновлено іншим чоловіком.

Висновок

Отже, якщо батька дитини в установленому законом порядку визнано безвісно відсутнім, жінка має право на щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів як працівниця, яка має дітей. Сам факт перебування у шлюбі не позбавляє її цього права за наявності передбачених законом підстав.

 

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