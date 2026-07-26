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Зарплату можна отримувати на картку іншої людини: за яких умов це законно

17:31, 26 липня 2026 47
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Закон дозволяє переказувати зарплату іншій людині, але лише за умови правильного оформлення документів.
Зарплату можна отримувати на картку іншої людини: за яких умов це законно
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Виплата заробітної плати на банківську картку іншої людини не суперечить законодавству, однак така процедура має бути належним чином оформлена. У Державній податковій службі пояснили, у яких випадках роботодавець може перерахувати зарплату не самому працівнику, а довіреній особі, які документи для цього потрібні та чи виникає обов’язок повторно сплачувати ПДФО і військовий збір.

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Коли зарплату можна отримати на картку іншої людини

Українське законодавство не забороняє виплачувати заробітну плату на реквізити іншої особи. Така можливість може бути актуальною, якщо працівник працює дистанційно, тимчасово не має можливості отримати кошти особисто або ще не відкрив власний банківський рахунок.

Водночас така виплата повинна здійснюватися відповідно до вимог цивільного законодавства.

Як правильно оформити виплату зарплати іншій особі

Податківці звертають увагу, що правовою підставою для такої виплати є договір доручення.

Відповідно до частини першої статті 1000 Цивільного кодексу України, за договором доручення одна сторона зобов’язується вчиняти юридичні дії від імені та за рахунок іншої сторони.

При цьому, згідно з частиною першою статті 1003 ЦКУ, дії повіреного повинні бути правомірними, конкретними та здійсненними, а стаття 1006 ЦКУ зобов’язує його негайно передати довірителю все одержане у зв’язку з виконанням доручення.

Саме тому особа, яка фактично отримує заробітну плату, виступає повіреним і не набуває права власності на ці кошти. Вона лише отримує їх від імені працівника та зобов’язана передати гроші довірителю.

Довіреність на отримання заробітної плати може бути посвідчена посадовою особою підприємства, де працює довіритель, або за місцем його проживання.

Чим довіреність відрізняється від заяви працівника

Податкова окремо звернула увагу на різницю між довіреністю та звичайною заявою працівника.

За наявності належним чином оформленої довіреності роботодавець має законні підстави виплачувати заробітну плату іншій особі.

Натомість лише заява працівника без оформлення довіреності не врегульовує таку процедуру належним чином і потребує додаткового правового врегулювання.

Чи потрібно повторно сплачувати ПДФО та військовий збір

Повторне оподаткування у разі виплати заробітної плати довіреній особі не застосовується.

Заробітна плата залишається доходом виключно працівника, з яким укладено трудовий договір. Довірена особа не отримує власного доходу в розумінні Податкового кодексу України, оскільки діє в межах договору доручення та зобов’язана передати отримані кошти працівнику.

Таким чином, перерахування заробітної плати на картку іншої людини саме по собі не створює для довіреної особи обов’язку сплачувати податки. За умови належного оформлення документів ПДФО та військовий збір повторно не нараховуються, адже отримані кошти залишаються доходом працівника, а не особи, яка їх тимчасово отримала за довіреністю.

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