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Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

23:12, 24 липня 2026 68
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Пенсіонерам в Україні доступні два види пенсійного посвідчення, однак один із них дає додаткові переваги, про які знають не всі.
Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка
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Багато пенсіонерів навіть не здогадуються, що один із варіантів пенсійного посвідчення має додаткову перевагу. Пенсійний фонд України пропонує оформити або традиційне пластикове посвідчення, або його електронну версію. Обидва документи мають однакову юридичну силу та підтверджують статус пенсіонера, однак відрізняються способом отримання, строками оформлення та зручністю використання.

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Чому варто оформити пластикове пенсійне посвідчення

Головна перевага пластикового посвідчення полягає в тому, що після його оформлення пенсіонер фактично отримує одразу два документи. Окрім самої пластикової картки, її цифровий аналог автоматично з’являється в застосунку «Дія».

Такий варіант також зручніший у повсякденному житті. Фізичну картку можна без проблем пред’явити в громадському транспорті чи приміських електричках, не турбуючись про заряд телефону, доступ до Інтернету або роботу мобільних сервісів.

Водночас для отримання пластикового посвідчення потрібно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду. Виготовлення документа займає до 30 робочих днів.

Які переваги має електронне посвідчення

Електронний документ насамперед стане у пригоді тим, хто не може особисто відвідати Пенсійний фонд. Це особливо актуально для українців, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Подати заяву можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, а оформлення посвідчення триває до 10 днів.

Ще один плюс — електронне посвідчення неможливо втратити чи пошкодити. Однак у цьому випадку пластикову картку не видають.

Який варіант краще обрати

Фахівці радять пенсіонерам, які перебувають на підконтрольній Україні території та можуть відвідати сервісний центр Пенсійного фонду, оформлювати саме пластикове посвідчення. Воно поєднує переваги двох форматів: людина отримує фізичний документ для щоденного користування, а також його електронну версію в «Дії».

Якщо ж особисто звернутися до Пенсійного фонду неможливо, електронне посвідчення стане повноцінною альтернативою, яка дозволяє підтверджувати статус пенсіонера без оформлення пластикового документа.

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