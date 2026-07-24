У Миколаєві 18-річний водій мопеда збив пенсіонерку на переході: яке покарання призначив суд

Суд у Миколаєві покарав 18-річного водія мопеда за ДТП із пенсіонеркою, яка отримала травми середнього ступеня тяжкості.

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У Миколаєві суд виніс вирок 18-річному водію мопеда, який збив пенсіонерку на пішохідному переході. Молодика визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілої.

Як повідомили в Центральному районному суді Миколаєва, інцидент стався у червні 2025 року на проспекті Центральному. Керуючи мопедом, 18-річний учень одного з технічних ліцеїв міста наближався до нерегульованого пішохідного переходу, однак не переконався у безпечності руху та скоїв наїзд на літню жінку, яка переходила дорогу.

Унаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину, підтвердив, що порушив Правила дорожнього руху, розкаявся, попросив вибачення у потерпілої та частково компенсував завдану матеріальну шкоду.

Дослідивши всі докази, суд визнав юнака винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За вироком суду, йому призначили один рік пробаційного нагляду та на такий самий строк позбавили права керувати транспортними засобами.

Протягом року засуджений повинен регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання, не залишати територію України без погодження з уповноваженим органом, а також пройти пробаційну програму «Формування життєвих навичок».

Крім цього, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої та постановив стягнути з молодика 20 тисяч гривень як компенсацію моральної шкоди.

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