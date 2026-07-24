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ХХІ позачерговий з'їзд суддів України: Верховний Суд та місцеві суди Києва уже обрали делегатів

17:30, 24 липня 2026 1k
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Хто обиратиме членів ВРП і суддів КСУ: Верховний Суд, місцеві суди Києва та низка апеляційних судів уже обрали своїх делегатів.
ХХІ позачерговий з'їзд суддів України: Верховний Суд та місцеві суди Києва уже обрали делегатів
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Підготовка до ХХІ позачергового з’їзду суддів України, призначеного на 2 вересня 2026 року, набирає обертів. Значення своєчасного формування повноважних органів суддівського врядування важко переоцінити, і саме зараз цей процес перейшов до практичного етапу: місцеві суди Києва та Верховний Суд уже обрали своїх делегатів.

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З’їзд суддів України є найвищим органом суддівського самоврядування. Це не просто урочисті збори, а конституційно визначений механізм, через який суддівська спільнота бере участь у державному управлінні.

Згідно зі статтею 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з’їзд наділений виключними повноваженнями:

  • Призначення суддів Конституційного Суду України.
  • Обрання членів Вищої ради правосуддя (ВРП).
  • Заслуховування звітів Ради суддів України, інформації ВККС та ДСА України щодо фінансового забезпечення судів.
  • Обрання Ради суддів України — виконавчого органу, що діє між з’їздами.

Рішення з’їзду є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів в Україні.

Процедура обрання делегатів: як формується з’їзд суддів

Закон визначає чіткий порядок формування делегацій на з’їзд суддів України, щоб забезпечити пропорційне представництво всіх ланок судової системи.

Для місцевих загальних судів передбачено дворівневу процедуру. На першому етапі збори суддів кожного суду обирають делегатів на спільні збори суддів відповідної області або міста Києва за квотою один делегат від десяти суддів. При цьому судді, які обіймають адміністративні посади (голова суду або його заступник), не можуть бути обрані делегатами.

На другому етапі саме спільні збори суддів областей та міста Києва обирають делегатів безпосередньо на з’їзд суддів України.

Для інших ланок судової системи діють окремі правила. Апеляційні, господарські та адміністративні суди обирають по одному делегату від кожних 20 суддів безпосередньо на зборах суддів. Вищі спеціалізовані суди делегують по три представники, а Верховний Суд обирає своїх делегатів на засіданні Пленуму.

Водночас закон встановлює низку обмежень. Делегатами не можуть бути судді, які займають адміністративні посади, а також члени Вищої ради правосуддя чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. В усіх випадках обрання здійснюється таємним голосуванням на альтернативній основі.

​Судді місцевих загальних судів міста Києва вже визначилися з делегатами

У липні 2026 року відбулися Спільні збори суддів місцевих загальних судів міста Києва, під час яких було обрано делегатів на ХХІ позачерговий з’їзд суддів України.

У зборах взяли участь представники десяти районних судів столиці. На 12 квотних місць було висунуто 26 кандидатів.

За результатами таємного голосування делегатами стали 12 суддів, які представлятимуть Оболонський, Подільський, Дарницький, Солом’янський, Святошинський, Деснянський, Печерський, Шевченківський, Дніпровський та Голосіївський районні суди Києва.

Делегатами на ХХІ позачерговий з’їзд суддів України обрано:

  • Тараса Андрейчука — суддю Оболонського районного суду міста Києва;
  • Тетяну Войтенко — суддю Подільського районного суду міста Києва;
  • Олексія Дибу — суддю Оболонського районного суду міста Києва;
  • Федора Каліушка — суддю Дарницького районного суду міста Києва;
  • Вікторію Кицюк — суддю Солом’янського районного суду міста Києва;
  • Людмилу Косик — суддю Святошинського районного суду міста Києва;
  • Ірину Петріщеву — суддю Деснянського районного суду міста Києва;
  • Марію-Маргариту Пилаєву — суддю Печерського районного суду міста Києва;
  • Олега Савицького — суддю Шевченківського районного суду міста Києва;
  • Світлану Старовойтову — суддю Дніпровського районного суду міста Києва;
  • Юрія Токмана — суддю Голосіївського районного суду міста Києва;
  • Олену Чайку — суддю Шевченківського районного суду міста Києва.

Як зазначили в Раді суддів України, від роботи делегатів залежатиме формування повноважного складу Вищої ради правосуддя та, відповідно, стабільне функціонування цього конституційного органу.

Як уже повідомляла «Судово-юридична газета», 29 червня Пленум Верховного Суду обрав 12 делегатів на ХХІ позачерговий з’їзд суддів України.

Делегатами від Восьмого апеляційного адміністративного суду на ХХІ позачерговий з’їзд суддів України обрано суддів Оксану Гінду та Зоряну Матковську.

Делегатами від Київського апеляційного суду на ХХІ позачерговий з’їзд суддів України обрано суддів:

  • Любов Поливач;
  • Наталію Поліщук;
  • Вікторію Соколову.

ХХІ позачерговий з’їзд суддів України розпочне свою роботу 2 вересня 2026 року в місті Києві. Головними питаннями порядку денного визначено:

  1. Призначення суддів Конституційного Суду України
  2. Обрання восьми членів Вищої ради правосуддя

Обрання делегатів — лише перший етап підготовки до ХХІ позачергового з’їзду суддів України. Основні рішення ухвалюватимуться вже 2 вересня, коли суддівська спільнота має сформувати новий склад органів суддівського врядування та обрати суддів Конституційного Суду України. Від результатів з’їзду залежатиме не лише безперервність роботи Вищої ради правосуддя, а й подальша реалізація судової реформи та виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань у сфері верховенства права.

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Верховний Суд місцеві суди З'їзд суддів РСУ

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