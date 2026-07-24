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У квартирі зареєстровані діти: Верховний Суд пояснив, чи заважає це поділити кімнати між співвласниками

17:53, 24 липня 2026 147
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Що буде, якщо співвласники не можуть домовитися про кімнати, а в квартирі зареєстровані неповнолітні діти — пояснюємо позицію Верховного Суду.
У квартирі зареєстровані діти: Верховний Суд пояснив, чи заважає це поділити кімнати між співвласниками
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Спільна власність на квартиру не означає, що кожен співвласник автоматично користується житлом так, як вважає за потрібне. Якщо між співвласниками виникає конфлікт і вони не можуть домовитися, хто якою кімнатою користуватиметься, порядок користування може визначити суд. При цьому суд не ділить квартиру і не змінює часток у праві власності, а лише визначає, які приміщення передаються кожному співвласнику у користування, а які залишаються спільними.

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На практиці часто виникає питання, чи може суд встановити такий порядок, якщо у квартирі зареєстровані або мають право користування неповнолітні діти одного зі співвласників. Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду роз’яснив, що саме по собі право користування дітей квартирою не перешкоджає судовому визначенню порядку користування між співвласниками. Водночас суд у кожній конкретній справі має оцінити всі фактичні обставини.

Обставини справи

Спір виник між трьома співвласниками двокімнатної квартири, кожному з яких належить по 1/3 частині у праві спільної часткової власності. Через тривалі конфлікти співвласники не могли дійти згоди щодо того, хто якою частиною житла користуватиметься. Позивачка зазначала, що між сторонами постійно виникають побутові конфлікти, зокрема через утримання відповідачкою собаки, а також відсутність домовленості щодо користування квартирою. Саме тому вона звернулася до суду з вимогою визначити порядок користування спільним майном.

Позивачка просила надати їй у користування більшу кімнату площею 17,2 кв. м, відповідачці — меншу кімнату площею 10,5 кв. м та вбудовані шафи, а кухню, коридор і ванну кімнату залишити у спільному користуванні. Третя співвласниця, яка фактично у квартирі не проживала, підтримала позов.

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов і визначили саме такий порядок користування квартирою.

Доводи касаційної скарги

Відповідачка оскаржила ці рішення до Верховного Суду.

Вона вказувала, що суди не врахували інтереси її дітей, які зареєстровані у квартирі, а також те, що визначений судами порядок користування нібито погіршує їхні житлові умови. Крім того, на її думку, такий варіант не відповідає розміру часток співвласників у праві власності, оскільки їй у користування передано меншу кімнату. Також вона посилалася на попередні правові висновки Верховного Суду в інших справах.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний цивільний суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін.

Верховний Суд нагадав, що за статтею 358 Цивільного кодексу співвласники можуть самостійно домовитися про порядок володіння і користування спільним майном. Якщо ж такої згоди досягти неможливо, спір вирішує суд. При цьому суд визначає порядок користування квартирою, надаючи кожному співвласнику окремі приміщення у користування, а приміщення загального користування залишає спільними. Таке рішення не змінює розміру часток співвласників у праві власності.

КЦС ВС звернув увагу, що у цій справі кожному зі співвласників належить по одній третині квартири, однак через планування двокімнатного житла забезпечити точну відповідність між площею кімнат та ідеальними частками неможливо. Саме тому допускається незначний відступ від математичної відповідності між реально переданими у користування приміщеннями та частками у праві власності. Такий підхід не означає перерозподілу права власності і не порушує прав співвласників.

Суд також зазначив, що хоча одна зі співвласниць фактично не проживає у квартирі, це не впливає на її право власності та не позбавляє її права брати участь у вирішенні питання про порядок користування спільним майном.

Чому Верховний Суд відхилив доводи про порушення прав дітей

Окремо Верховний Суд у справі 712/4337/24 проаналізував аргументи про те, що визначений судами порядок користування порушує права неповнолітніх дітей відповідачки.

Суди встановили, що старший син відповідачки фактично проживає за іншою адресою ще з дитинства, а молодший на момент розгляду справи перебував у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Тобто матеріали справи підтвердили, що фактично вони у спірній квартирі не проживали.

Водночас Касаційний цивільний суд сформулював важливий правовий висновок: наявність у дітей права користування квартирою не впливає на можливість визначення судом порядку користування між співвласниками.

Суд пояснив, що право користування дітей є похідним від права власності їхньої матері як співвласниці квартири. Саме тому наявність у дітей такого права не перешкоджає визначенню порядку користування між співвласниками і не змінює розміру їхніх часток у праві власності.

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