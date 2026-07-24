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На Хмельниччині мати довела доньку до реанімації через самолікування — суд виніс вирок

16:27, 24 липня 2026 98
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У суді жінка повністю визнала свою провину та пояснила, що хотіла самостійно вилікувати доньку і не мала наміру завдавати їй шкоди.
На Хмельниччині мати довела доньку до реанімації через самолікування — суд виніс вирок
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У Нетішині Хмельницької області суд визнав винною матір, яка вчасно не звернулася по медичну допомогу для своєї 15-річної доньки. Через тривале самолікування стан дитини погіршився, і дівчина опинилася у реанімації з тяжким сепсисом.

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Як повідомили у прокуратурі Хмельницької області, інцидент стався у лютому. Підлітка поскаржилася 50-річній матері на погане самопочуття, однак жінка вирішила лікувати дитину самостійно.

Попри те, що стан доньки не покращувався, мати не зверталася до лікарів. Лише у квітні, коли здоров’я дівчини різко погіршилося, вона викликала швидку допомогу.

Медики госпіталізували підлітку до реанімації. У неї діагностували тяжкий сепсис, який міг призвести до порушення роботи внутрішніх органів, а також виявили численні некротичні рани.

Під час судового розгляду жінка визнала провину та розкаялася. Її визнали винною у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною за статтею 166 Кримінального кодексу України.

Суд призначив матері покарання у вигляді двох років обмеження волі з іспитовим строком на один рік.

Наразі стан дівчини покращився, однак вона продовжує лікування. Вона заявила, що хоче й надалі проживати з матір’ю. Родина перебуватиме під контролем соціальних служб.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», помилки у сфері охорони здоров’я можуть мати серйозні наслідки — від погіршення стану пацієнта до втрати працездатності чи необхідності тривалого лікування. Водночас не кожен несприятливий результат лікування автоматично свідчить про порушення з боку лікаря. Якщо ж дії або бездіяльність медичного працівника завдали шкоди здоров’ю людини, пацієнт має право вимагати відшкодування завданих збитків і притягнення винних до відповідальності. Фахівці пояснили, що вважається лікарською помилкою, які види відповідальності можуть наставати для медиків та які кроки необхідно зробити для захисту своїх прав.

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