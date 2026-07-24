Коли QR-код підтверджує підпис позову та за яких умов висновок експерта є доказом: Верховний Суд оновив огляд практики

Верховний Суд оновив огляд судової практики застосування Господарського процесуального кодексу України, доповнивши його новими правовими позиціями, зокрема щодо QR-коду як підпису позову та висновку експерта як доказу.

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Верховний Суд оновив огляд судової практики щодо застосування Господарського процесуального кодексу України, доповнивши його новими правовими позиціями з питань цифровізації, судової експертизи, доказів, спорів з іноземним елементом, юрисдикції, процесуальних гарантій та меж перегляду судових рішень.

У блоках виокремлено такі практичні питання:

− у сфері диджиталізації та ідентифікації: чи є належним підписанням позову розміщення на папері QR-коду електронного підпису поза системою «Електронний суд» та як співвідносяться умовні коди ЄСІКС із кодами ЄДРПОУ для органів прокуратури;

− у сфері доказування й експертизи: за яких умов висновок експерта на замовлення учасника справи є належним та допустимим доказом і чи наділений суд правом змінювати раніше визначену експертну установу;

− у сфері судочинства з іноземним елементом: про порядок підтвердження процесуальної правосуб’єктності та дієздатності іноземної особи в господарському процесі та наслідки їх неналежного підтвердження;

− у сфері арбітражу: який суд має пріоритет у розгляді спору, якщо арбітражна угода визнана невиконуваною;

− юрисдикція у сфері захисту власності: за правилами якого судочинства розглядаються спори щодо самочинного будівництва на комунальних землях і хто є належним відповідачем у справах про його знесення;

− у сфері процесуальних фільтрів: чи скасує касація рішення, якщо права незалученої особи зачеплені лише в мотивувальній частині, та чи є підставою для скасування рішення відсутність підпису одного із суддів колегії.

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