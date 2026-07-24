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В Україні розширили список посад для піхотно-штурмових контрактів

12:30, 24 липня 2026 16
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Дія експериментального проєкту поширюється, зокрема, на командирів бойових підрозділів безпілотних систем та командирів мінометних підрозділів, які раніше не були включені до переліку.
В Україні розширили список посад для піхотно-штурмових контрактів
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Міністерство оборони України розширило перелік посад, на які можуть призначатися військовослужбовці за піхотно-штурмовими контрактами. До нього включили командирів бойових підрозділів безпілотних систем та командирів мінометних підрозділів.

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Відповідні зміни затверджено наказом Міністерства оборони №254 від 22 липня 2026 року, яким внесено зміни до наказу №222 від 18 червня 2026 року.

Згідно з документом, до переліку штатних посад офіцерського складу бойових військових частин, які беруть участь в експериментальному проєкті, додано:

  • командира мінометної (артилерійської) батареї;
  • заступника командира мінометної (артилерійської) батареї з психологічної підтримки персоналу;
  • командира мінометного (артилерійського) взводу;
  • командира мінометного (артилерійського) взводу — старшого офіцера батареї;
  • командира роти за військово-обліковими спеціальностями 393000 та 063401, пов’язаними з бойовим застосуванням підрозділів безпілотних систем;
  • заступника командира роти за цими ВОС;
  • командира взводу за ВОС 393000 та 063401.

Таким чином, дія експериментального проєкту поширилася на командирів бойових підрозділів безпілотних систем і командирів мінометних підрозділів, які раніше не входили до затвердженого переліку.

Крім того, наказ уточнює сферу застосування переліків посад. Вони поширюються лише на батальйони, роти, зокрема мінометні та артилерійські батареї, взводи, команди й групи, що входять до складу основних підрозділів бригад, полків, окремих центрів і окремих батальйонів, а також розвідувальних батальйонів, рот і взводів.

Водночас дія переліків не поширюється на артилерійські та самохідні артилерійські дивізіони.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», нові контракти на військову службу доступні не для всіх категорій військовослужбовців. З 16 червня в Україні триває кампанія з укладання нових контрактів на проходження військової служби в Силах оборони. Вони передбачають визначені строки служби та гарантують відстрочку від мобілізації після звільнення.

Водночас можливість укласти піхотно-штурмовий контракт мають не всі військовослужбовці.

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