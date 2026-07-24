Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

КАС ВС сформував правовий висновок, за яким зміна порядку виплати військових пенсій можлива лише шляхом внесення змін до спеціального закону.

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Верховний Суд сформував правовий висновок щодо застосування у 2026 році понижуючих коефіцієнтів до пенсій осіб, звільнених з військової служби. Колегія суддів Касаційного адміністративного суду дійшла висновку, що стаття 30 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» та постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2025 року №1778 запровадили додаткове правове регулювання у сфері пенсійного забезпечення, яка вже врегульована спеціальним законом. За таких обставин застосуванню підлягають саме норми Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Верховний Суд наголосив, що умови та норми пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, можуть змінюватися виключно шляхом внесення змін до спеціального закону або Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Саме тому дії органу Пенсійного фонду щодо застосування понижуючих коефіцієнтів до пенсії позивача були визнані протиправними.

Обставини справи

Позивач перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області та отримує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Після перерахунку пенсії з 1 січня 2026 року її загальний розмір було визначено у сумі 28 000 грн. Водночас Пенсійний фонд застосував до частини пенсії, що перевищувала десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, понижуючі коефіцієнти, передбачені статтею 30 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» та постановою Кабінету Міністрів №1778. У результаті фактичний розмір пенсії до виплати становив 25 990,74 грн.

Пенсіонер звернувся до Пенсійного фонду із вимогою виплачувати пенсію без застосування понижуючих коефіцієнтів, однак отримав відмову. Орган Пенсійного фонду послався на статтю 30 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» та постанову Кабінету Міністрів №1778, після чого пенсіонер оскаржив такі дії в судовому порядку.

Що вирішили суди

Черкаський окружний адміністративний суд, з висновками якого погодився Шостий апеляційний адміністративний суд, частково задовольнив позов.

Суди визнали протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області щодо обмеження виплати пенсії шляхом застосування понижуючих коефіцієнтів, установлених постановою Кабінету Міністрів №1778, та зобов’язали провести перерахунок і виплату пенсії з 1 січня 2026 року без застосування цих коефіцієнтів і без обмеження максимальним розміром, з урахуванням уже виплачених сум.

Не погодившись із такими рішеннями, Пенсійний фонд подав касаційну скаргу.

Позиція Верховного Суду

Касаційний адміністративний суд залишив касаційну скаргу без задоволення.

Верховний Суд зазначив, що спеціальний Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» прямо передбачає: зміна умов і норм пенсійного забезпечення цієї категорії осіб допускається виключно шляхом внесення змін до цього закону або до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Суд звернув увагу, що стаття 30 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» передбачила виплату військових пенсій, які перевищують десять прожиткових мінімумів, із застосуванням понижуючих коефіцієнтів до суми перевищення, а Кабінет Міністрів постановою №1778 визначив розміри таких коефіцієнтів і порядок їх застосування. Водночас ці положення фактично встановили інше, додаткове правове регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, яке не узгоджується зі спеціальним законом.

Колегія суддів наголосила, що зміни до спеціального Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у частині обмеження розміру пенсій або застосування понижуючих коефіцієнтів не вносилися. Отже, зміна правового регулювання у цій сфері могла відбутися лише шляхом внесення змін саме до цього закону, а не через закон про Державний бюджет чи підзаконний нормативний акт.

Верховний Суд також послався на усталену практику Конституційного Суду України, відповідно до якої закон про Державний бюджет не може змінювати чи звужувати права, гарантії та соціальні виплати, встановлені іншими законами, а також встановлювати інше правове регулювання у сфері, яка вже врегульована спеціальним законом. Конституція України не надає закону про Державний бюджет вищої юридичної сили порівняно з іншими законами.

Окремо Верховний Суд звернув увагу на принцип lex specialis derogat generali. Суд зазначив, що у разі конкуренції між загальним і спеціальним законом застосуванню підлягають норми спеціального закону. Крім того, відповідно до частини третьої статті 7 Кодексу адміністративного судочинства суди не повинні застосовувати нормативно-правові акти, якщо дійдуть висновку про їх невідповідність Конституції або законам України, навіть якщо такі акти формально залишаються чинними.

Правовий висновок Верховного Суду

Верховний Суд сформував правовий висновок щодо застосування постанови Кабінету Міністрів №1778.

Колегія суддів зазначила, що застосування під час обчислення або перерахунку пенсій громадян із числа осіб, які перебували на військовій службі та інших осіб, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», положень статті 30 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» та постанови Кабінету Міністрів №1778, які передбачають застосування понижуючих коефіцієнтів до частини пенсії, що перевищує десять прожиткових мінімумів, є протиправним, оскільки фактично призводить до обмеження гарантованого статтею 46 Конституції України права на належний соціальний захист.

Суд у справі 580/1002/26 також дійшов висновку, що дії Пенсійного фонду щодо виплати позивачу пенсії із застосуванням таких коефіцієнтів не відповідають вимогам статей 19 і 92 Конституції України та статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому є протиправними.

Результат

Верховний Суд залишив касаційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області без задоволення, а рішення Черкаського окружного адміністративного суду та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду — без змін.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

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