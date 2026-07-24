Пенсія чоловіка була більшою: коли вдова може перейти на його виплати

За яких умов вдова може перейти на пенсію померлого чоловіка та коли це справді вигідно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після втрати чоловіка або дружини пенсіонери нерідко замислюються, чи можна отримувати пенсію померлого годувальника замість власної. У деяких випадках такий перехід справді дозволяє збільшити щомісячні виплати, однак це залежить від умов, визначених законом, а також від розміру пенсії померлого.

Стало відомо, коли пенсіонер має право перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та як визначається її розмір.

Хто може перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

У Пенсійному фонді пояснили ситуацію на прикладі звернення жінки, якій 72 роки. Вона отримує пенсію за віком у розмірі 4 650 грн. У травні цього року помер її чоловік, який отримував пенсію у розмірі 9 600 грн. Жінка поцікавилася, чи має вона право перейти на його пенсію.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» дружина, яка досягла пенсійного віку, належить до непрацездатних членів сім’ї та має право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, якщо на момент смерті чоловіка вони проживали разом.

Який розмір пенсії можна отримати

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на одного члена сім’ї у розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника.

У наведеному прикладі, якщо пенсія померлого чоловіка становила 9 600 грн, дружині може бути призначено 4 800 грн, що відповідає половині цієї суми.

Крім того, оскільки жінці виповнилося 72 роки, вона має право на щомісячну компенсаційну виплату до пенсії у розмірі 300 грн.

Таким чином, загальний розмір її пенсійної виплати може становити 5 100 грн:

4 800 грн — пенсія у зв’язку з втратою годувальника;

300 грн — щомісячна компенсаційна виплата за віком.

За таких обставин перехід із пенсії за віком на пенсію у зв’язку з втратою годувальника є доцільним, оскільки розмір виплати збільшується.

Як перейти на інший вид пенсії

Для переведення на пенсію у зв’язку з втратою годувальника необхідно подати відповідну заяву та необхідні документи до сервісного центру Пенсійного фонду України у зручний для заявника спосіб.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дати подання заяви разом із необхідними документами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.