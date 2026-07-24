  1. В Україні
  2. / Суспільство

Пенсія чоловіка була більшою: коли вдова може перейти на його виплати

09:24, 24 липня 2026 16
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За яких умов вдова може перейти на пенсію померлого чоловіка та коли це справді вигідно.
Пенсія чоловіка була більшою: коли вдова може перейти на його виплати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після втрати чоловіка або дружини пенсіонери нерідко замислюються, чи можна отримувати пенсію померлого годувальника замість власної. У деяких випадках такий перехід справді дозволяє збільшити щомісячні виплати, однак це залежить від умов, визначених законом, а також від розміру пенсії померлого.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Стало відомо, коли пенсіонер має право перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та як визначається її розмір.

Хто може перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

У Пенсійному фонді пояснили ситуацію на прикладі звернення жінки, якій 72 роки. Вона отримує пенсію за віком у розмірі 4 650 грн. У травні цього року помер її чоловік, який отримував пенсію у розмірі 9 600 грн. Жінка поцікавилася, чи має вона право перейти на його пенсію.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» дружина, яка досягла пенсійного віку, належить до непрацездатних членів сім’ї та має право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, якщо на момент смерті чоловіка вони проживали разом.

Який розмір пенсії можна отримати

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на одного члена сім’ї у розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника.

У наведеному прикладі, якщо пенсія померлого чоловіка становила 9 600 грн, дружині може бути призначено 4 800 грн, що відповідає половині цієї суми.

Крім того, оскільки жінці виповнилося 72 роки, вона має право на щомісячну компенсаційну виплату до пенсії у розмірі 300 грн.

Таким чином, загальний розмір її пенсійної виплати може становити 5 100 грн:

  • 4 800 грн — пенсія у зв’язку з втратою годувальника;
  • 300 грн — щомісячна компенсаційна виплата за віком.

За таких обставин перехід із пенсії за віком на пенсію у зв’язку з втратою годувальника є доцільним, оскільки розмір виплати збільшується.

Як перейти на інший вид пенсії

Для переведення на пенсію у зв’язку з втратою годувальника необхідно подати відповідну заяву та необхідні документи до сервісного центру Пенсійного фонду України у зручний для заявника спосіб.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дати подання заяви разом із необхідними документами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Популярні новини

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

14:00, 23 липня 2026 7k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 7k
Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

07:00, 23 липня 2026 6k
Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

15:00, 22 липня 2026 11k
Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

18:50, 23 липня 2026 4k
ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

19:26, 23 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВПО захистять від виселення, скасують пеню за кредитами та дадуть змогу обирати житло онлайн: які зміни чекають з осені

Восени в Україні почнуть діяти нові законодавчі механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб – від цифровізації документів до додаткового захисту соціальних прав.

Андрій Бутенко, міністр освіти і науки: біографія, кар'єра та наукова діяльність

Андрій Бутенко — український науковець, освітянин, кандидат історичних наук, доцент, який з липня 2026 року обіймає посаду міністра освіти і науки України.

КСУ встановив нові стандарти для слідчих суддів: застава — це не викуп і не кримінальне покарання

КСУ відповів, чи може суд призначити заставу, яку неможливо сплатити: попри те, що верхня межа застави інколи не обмежена цифрою, вона має бути обмежена здоровим глуздом та майновим станом особи.

Закон прийняли, але він не запрацював: власники зруйнованого житла на ТОТ не можуть отримати гроші

Закон, який мав відкрити шлях до компенсації за зруйноване або пошкоджене житло на окупованих територіях і територіях активних бойових дій, був прийнятий парламентом, але так і не набув чинності.

Сергій Марченко – міністр фінансів України: повна біографія та професійний шлях

Сергій Марченко, який уже понад шість років відповідає за фінансову політику держави та управління бюджетом в умовах війни, зберіг посаду міністра фінансів у новому складі Кабінету Міністрів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]