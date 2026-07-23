  1. Публікації
  2. / В Україні

База для розрахунку виплат військовим залишиться на рівні 2018 року — 1762 грн: Верховний Суд визнав законною постанову 481

20:00, 23 липня 2026 269
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін має право самостійно встановлювати розрахункову величину окладів у розмірі всього 1762 гривні, ігноруючи зростання прожиткового мінімуму.
База для розрахунку виплат військовим залишиться на рівні 2018 року — 1762 грн: Верховний Суд визнав законною постанову 481
Фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 16 липня ухвалила постанову, яка змінює напрям судової практики у справах про грошове забезпечення військовослужбовців. Справа № 320/29450/24 стосувалася оскарження пункту 2 Постанови КМУ № 481, яким було встановлено фіксований розмір 1762 грн для розрахунку посадових окладів. Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які визнали протиправним пункт постанови КМУ, що встановлював таку базу у фіксованому розмірі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Тобто, Кабінет Міністрів України має повноваження визначати розміри грошового забезпечення військовослужбовців, у тому числі встановлювати базову величину для розрахунку посадових окладів та окладів за військовими (спеціальними) званнями.

У чому полягав спір

У травні 2023 року Кабмін постановою № 481 вніс зміни до пункту 4 постанови № 704 про грошове забезпечення військовослужбовців. Уряд установив, що посадові оклади та оклади за військовими (спеціальними) званнями розраховуються виходячи з 1762 грн шляхом множення цієї суми на відповідний тарифний коефіцієнт.

Позивач вважав такі дії Кабміну неправомірними. Головний аргумент позивача полягав у тому, що грошове забезпечення має розраховуватися виходячи з актуального прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року, а не фіксованої суми 1762 грн, яка відповідає рівню 2018 року.

Позивач зазначав, що замість цього Кабмін фактично знову закріпив як розрахункову величину суму прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2018 року. На його думку, для розрахунку грошового забезпечення мав застосовуватися прожитковий мінімум, встановлений на 1 січня кожного поточного календарного року.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, виходив із того, що величина грошового забезпечення як виплата, що є визначальною під час перерахунку пенсії, встановлюється Кабінетом Міністрів України в межах його повноважень щодо визначення розміру перерахунку пенсій.

Водночас суди зазначили, що Кабінет Міністрів України не уповноважений і не вправі встановлювати розрахункову величину для визначення посадових окладів у твердому (фіксованому) розмірі. Такий підхід, на думку судів, не передбачений і не відповідає нормативно-правовим актам вищої юридичної сили — Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та Закону № 1774-VIII.

Що встановив Верховний Суд

Верховний Суд наголосив, що частина четверта статті 9 Закону № 2011-ХІІ прямо встановлює, що грошове забезпечення військовослужбовців виплачується у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Отже, встановлення розміру грошового забезпечення військовослужбовців є сферою правового регулювання саме Кабінету Міністрів України, у тому числі й щодо встановлення базової величини. При цьому визначення розміру грошового забезпечення Законом № 2011-ХІІ делеговано Кабінету Міністрів України. Саме Уряду надано повноваження щодо встановлення умов, порядку, а також розмірів складових грошового забезпечення.

Суд звернув увагу, що базовий критерій для визначення складових грошового забезпечення є визначальною величиною, оскільки саме від цього показника шляхом множення на відповідні тарифні коефіцієнти обчислюються основні види виплат під час розрахунку грошового забезпечення.

Зокрема, Постановою № 704 затверджено механізм визначення розміру грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб, а також встановлено базовий критерій для розрахунку такого грошового забезпечення.

З огляду на це Верховний Суд визнав помилковими висновки судів першої та апеляційної інстанцій про те, що Кабінет Міністрів України не уповноважений та не вправі встановлювати розрахункову величину для визначення посадових окладів, зокрема у твердому (фіксованому) розмірі.

Колегія суддів також зазначила, що висновки Верховного Суду повинні застосовуватися з урахуванням конкретних фактичних обставин справи, у якій вони були сформульовані. При цьому суди попередніх інстанцій помилково застосували правові висновки, викладені у постановах Верховного Суду у справах № 826/6453/18, № 826/3858/18 та № 440/6017/21, оскільки правовідносини у цих справах не є подібними до правовідносин у справі № 320/29450/24.

Відтак, за висновком Верховного Суду, суди першої та апеляційної інстанцій помилково ототожнили різні правовідносини, що призвело до неправильного застосування частини четвертої статті 9 Закону № 2011-ХІІ та пункту 3 розділу ІІ Закону № 1774-VІІІ.

За таких обставин Верховний Суд не встановив законних підстав, які б свідчили про протиправність дій Кабінету Міністрів України під час прийняття Постанови № 481. Суд констатував, що Уряд має право встановлювати розмір грошового забезпечення військовослужбовців, у тому числі базову величину для його розрахунку, що прямо передбачено Законом № 2011-ХІІ.

У зв’язку з цим Верховний Суд скасував рішення Київського окружного адміністративного суду та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, та задовольнив касаційну скаргу Кабінету Міністрів України.

Таким чином Суд визнав законним положення Постанови КМУ № 481, згідно з яким посадові оклади та оклади за званням розраховуються виходячи з фіксованої суми 1 762 гривні. Це відповідає розміру прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2018 року. Якби Суд підтримав позицію позивача, оклади мали б розраховуватися на основі прожиткового мінімуму станом на 1 січня поточного року, що призвело б до їхнього значного зростання. Це рішення означає, що автоматичного підвищення посадових окладів для військовослужбовців у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні не відбудеться. Грошове забезпечення й надалі розраховуватиметься за методикою, визначеною Урядом у 2023 році, що залишає розрахункову базу на рівні 2018 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд військовослужбовці військовий облік військовий облік жінок виплати військовим військова служба

Популярні новини

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

15:00, 22 липня 2026 9k
120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

18:00, 22 липня 2026 7k
Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

07:00, 23 липня 2026 5k
Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

12:12, 22 липня 2026 6k
Суд пояснив, чи звільняють відсутність договору і непроживання від оплати комунальних послуг

Суд пояснив, чи звільняють відсутність договору і непроживання від оплати комунальних послуг

17:38, 22 липня 2026 5k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

База для розрахунку виплат військовим залишиться на рівні 2018 року — 1762 грн: Верховний Суд визнав законною постанову 481

Кабмін має право самостійно встановлювати розрахункову величину окладів у розмірі всього 1762 гривні, ігноруючи зростання прожиткового мінімуму.

Віталій Безгін, міністр у справах розвитку громад, територій та внутрішньо переміщених осіб: кар'єрний шлях до уряду

Віталій Безгін: шлях від рекламної індустрії до керівництва одним із ключових міністерств.

Медіа отримали нові правила роботи під час війни: кого торкнуться зміни Нацради

Нові правила для телеканалів і радіостанцій: Нацрада змінила порядок ліцензування під час війни.

ВРП взяла паузу у рішенні про інвалідність прокурора Криворучка, якого КДКП покарала за «справою МСЕК»

ВРП оголосила перерву у розгляді скарги прокурора Андрія Криворучка на рішення КДКП.

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 все ж таки залишається нечинною: ВС відкрив касацію, щоб уперше сформувати правову позицію щодо повноважень Уряду відтерміновувати виплату пенсій за рішеннями судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]