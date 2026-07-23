База для розрахунку виплат військовим залишиться на рівні 2018 року — 1762 грн: Верховний Суд визнав законною постанову 481

Кабмін має право самостійно встановлювати розрахункову величину окладів у розмірі всього 1762 гривні, ігноруючи зростання прожиткового мінімуму.

Фото: armyinform.com.ua

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Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 16 липня ухвалила постанову, яка змінює напрям судової практики у справах про грошове забезпечення військовослужбовців. Справа № 320/29450/24 стосувалася оскарження пункту 2 Постанови КМУ № 481, яким було встановлено фіксований розмір 1762 грн для розрахунку посадових окладів. Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які визнали протиправним пункт постанови КМУ, що встановлював таку базу у фіксованому розмірі.

Тобто, Кабінет Міністрів України має повноваження визначати розміри грошового забезпечення військовослужбовців, у тому числі встановлювати базову величину для розрахунку посадових окладів та окладів за військовими (спеціальними) званнями.

У чому полягав спір

У травні 2023 року Кабмін постановою № 481 вніс зміни до пункту 4 постанови № 704 про грошове забезпечення військовослужбовців. Уряд установив, що посадові оклади та оклади за військовими (спеціальними) званнями розраховуються виходячи з 1762 грн шляхом множення цієї суми на відповідний тарифний коефіцієнт.

Позивач вважав такі дії Кабміну неправомірними. Головний аргумент позивача полягав у тому, що грошове забезпечення має розраховуватися виходячи з актуального прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року, а не фіксованої суми 1762 грн, яка відповідає рівню 2018 року.

Позивач зазначав, що замість цього Кабмін фактично знову закріпив як розрахункову величину суму прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2018 року. На його думку, для розрахунку грошового забезпечення мав застосовуватися прожитковий мінімум, встановлений на 1 січня кожного поточного календарного року.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, виходив із того, що величина грошового забезпечення як виплата, що є визначальною під час перерахунку пенсії, встановлюється Кабінетом Міністрів України в межах його повноважень щодо визначення розміру перерахунку пенсій.

Водночас суди зазначили, що Кабінет Міністрів України не уповноважений і не вправі встановлювати розрахункову величину для визначення посадових окладів у твердому (фіксованому) розмірі. Такий підхід, на думку судів, не передбачений і не відповідає нормативно-правовим актам вищої юридичної сили — Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та Закону № 1774-VIII.

Що встановив Верховний Суд

Верховний Суд наголосив, що частина четверта статті 9 Закону № 2011-ХІІ прямо встановлює, що грошове забезпечення військовослужбовців виплачується у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Отже, встановлення розміру грошового забезпечення військовослужбовців є сферою правового регулювання саме Кабінету Міністрів України, у тому числі й щодо встановлення базової величини. При цьому визначення розміру грошового забезпечення Законом № 2011-ХІІ делеговано Кабінету Міністрів України. Саме Уряду надано повноваження щодо встановлення умов, порядку, а також розмірів складових грошового забезпечення.

Суд звернув увагу, що базовий критерій для визначення складових грошового забезпечення є визначальною величиною, оскільки саме від цього показника шляхом множення на відповідні тарифні коефіцієнти обчислюються основні види виплат під час розрахунку грошового забезпечення.

Зокрема, Постановою № 704 затверджено механізм визначення розміру грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб, а також встановлено базовий критерій для розрахунку такого грошового забезпечення.

З огляду на це Верховний Суд визнав помилковими висновки судів першої та апеляційної інстанцій про те, що Кабінет Міністрів України не уповноважений та не вправі встановлювати розрахункову величину для визначення посадових окладів, зокрема у твердому (фіксованому) розмірі.

Колегія суддів також зазначила, що висновки Верховного Суду повинні застосовуватися з урахуванням конкретних фактичних обставин справи, у якій вони були сформульовані. При цьому суди попередніх інстанцій помилково застосували правові висновки, викладені у постановах Верховного Суду у справах № 826/6453/18, № 826/3858/18 та № 440/6017/21, оскільки правовідносини у цих справах не є подібними до правовідносин у справі № 320/29450/24.

Відтак, за висновком Верховного Суду, суди першої та апеляційної інстанцій помилково ототожнили різні правовідносини, що призвело до неправильного застосування частини четвертої статті 9 Закону № 2011-ХІІ та пункту 3 розділу ІІ Закону № 1774-VІІІ.

За таких обставин Верховний Суд не встановив законних підстав, які б свідчили про протиправність дій Кабінету Міністрів України під час прийняття Постанови № 481. Суд констатував, що Уряд має право встановлювати розмір грошового забезпечення військовослужбовців, у тому числі базову величину для його розрахунку, що прямо передбачено Законом № 2011-ХІІ.

У зв’язку з цим Верховний Суд скасував рішення Київського окружного адміністративного суду та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, та задовольнив касаційну скаргу Кабінету Міністрів України.

Таким чином Суд визнав законним положення Постанови КМУ № 481, згідно з яким посадові оклади та оклади за званням розраховуються виходячи з фіксованої суми 1 762 гривні. Це відповідає розміру прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2018 року. Якби Суд підтримав позицію позивача, оклади мали б розраховуватися на основі прожиткового мінімуму станом на 1 січня поточного року, що призвело б до їхнього значного зростання. Це рішення означає, що автоматичного підвищення посадових окладів для військовослужбовців у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні не відбудеться. Грошове забезпечення й надалі розраховуватиметься за методикою, визначеною Урядом у 2023 році, що залишає розрахункову базу на рівні 2018 року.

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