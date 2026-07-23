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Дівчина на електровелосипеді збила дитину — суд покарав її матір

15:50, 23 липня 2026 55
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Постраждалу дитину з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забійними ранами спини госпіталізували до Коломийської ЦРЛ.
Дівчина на електровелосипеді збила дитину — суд покарав її матір
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Коломийський міськрайонний суд визнав місцеву мешканку винною у невиконанні батьківських обов’язків. Жінці призначили штраф у розмірі 850 гривень через те, що її неповнолітня донька на електровелосипеді збила 4-річну дитину. 

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Обставини справи

Як йдеться у матеріалах справи № 346/3324/26, інцидент стався 24 травня близько 15:00 біля озера імені Юрія Руфа в Коломиї. Дівчина разом із подругою каталася на електровелосипеді у пішохідній зоні, де не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на малолітню дитину.

Внаслідок аварії 4-річну дівчинку госпіталізували до Коломийської центральної районної лікарні. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійні рани спини.

Сама мати на судове засідання не з’явилася, однак подала заяву, в якій визнала свою провину. Суд дослідив матеріали справи, зокрема рапорт поліції та відеозаписи з місця події, а також заслухав пояснення доньки жінки.

Неповнолітня розповіла, що не встигла загальмувати перед дитиною. За її словами, потерпіла вдарилася об переднє колесо велосипеда та відлетіла вбік. Дівчина зазначила, що надалі буде уважнішою.

Що вирішив суд

Суддя визнав мати дівчинки винною у невиконанні батьківських обов’язків та призначив їй штраф у 850 гривень. Крім того, жінка має сплатити 660 гривень судового збору.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ідея заборонити неповнолітнім користуватися електросамокатами та штрафувати їхніх батьків на 10 тисяч гривень не отримала достатньої підтримки в Києві. Попри те, що питання безпеки користування персональним електротранспортом дедалі частіше стає предметом суспільних дискусій, відповідна ініціатива не змогла зібрати необхідну кількість голосів для розгляду Київською міською радою.

Петиція на офіційному сайті Київської міської ради із закликом заборонити особам до 18 років користуватися електросамокатами та запровадити штраф у розмірі 10 тисяч гривень для батьків, які дозволяють дітям керувати ними, не набрала необхідної кількості голосів.

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