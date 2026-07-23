Україна отримала від МВФ транш у розмірі близько 690 млн доларів: куди спрямують гроші

МВФ перерахував Україні другий транш за новою чотирирічною програмою.

Фото: bank.gov.ua

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою.

«Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків», — заявив він.

Програму було затверджено Радою виконавчих директорів МВФ 26 лютого 2026 року. Загальний обсяг нової програми EFF становить 8,1 млрд доларів США на 2026-2029 роки. Вона враховує оновлені макроекономічні та безпекові умови, в яких перебуває держава, а також збереження значних поточних і середньострокових фіскальних потреб України.

Раніше повідомлялося, що Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Рішення відкрило можливість для отримання Україною найближчими днями близько 690 млн доларів від МВФ.

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