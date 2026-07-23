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Україна отримала від МВФ транш у розмірі близько 690 млн доларів: куди спрямують гроші

14:50, 23 липня 2026 157
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МВФ перерахував Україні другий транш за новою чотирирічною програмою.
Україна отримала від МВФ транш у розмірі близько 690 млн доларів: куди спрямують гроші
Фото: bank.gov.ua
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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою.

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«Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків», — заявив він.

Програму було затверджено Радою виконавчих директорів МВФ 26 лютого 2026 року. Загальний обсяг нової програми EFF становить 8,1 млрд доларів США на 2026-2029 роки. Вона враховує оновлені макроекономічні та безпекові умови, в яких перебуває держава, а також збереження значних поточних і середньострокових фіскальних потреб України.

Раніше повідомлялося, що Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Рішення відкрило можливість для отримання Україною найближчими днями близько 690 млн доларів від МВФ.

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Кабінет Міністрів України МВФ

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