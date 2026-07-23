  1. В Україні

Няні, хатні помічники, водії та садівники: що роботодавці зобов’язані забезпечити за законом

14:02, 23 липня 2026 100
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Держпраці нагадали про важливі правила найму домашнього персоналу.
Няні, хатні помічники, водії та садівники: що роботодавці зобов’язані забезпечити за законом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До 2024 року законодавство України про працю не містило визначень домашньої праці та домашніх працівників. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників» Кодекс законів про працю України (КЗпП України) доповнено окремою главою, яка врегульовує особливості такої праці. Про це нагадала Державна служба України з питань праці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Домашня праця — це робота, що виконується фізичною особою для домогосподарства на підставі трудового договору. Відповідно, домашній працівник — це фізична особа, яка перебуває у трудових відносинах з роботодавцем і виконує роботу в межах домогосподарства. До таких працівників можуть належати, зокрема, няні, доглядальниці, хатні помічники, водії, садівники тощо.

Водночас робота не вважається домашньою працею, якщо вона має нерегулярний характер і її тривалість не перевищує 40 годин на місяць.

Роботодавцем у таких правовідносинах виступає фізична особа — один із членів домогосподарства, яка укладає з працівником трудовий договір. Саме трудовий договір є основним документом, що підтверджує виникнення, зміну та припинення трудових відносин, визначає права та обов’язки сторін і є підставою для допуску працівника до роботи після подання роботодавцем відповідного повідомлення до уповноваженого органу.

У трудовому договорі з домашнім працівником можуть передбачатися додаткові, порівняно із законодавством, умови щодо прав, гарантій, соціально-побутових пільг та взаємних зобов’язань сторін.

При цьому законодавством визначено основні гарантії щодо умов праці домашніх працівників, зокрема:

- тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень, якщо інше не передбачено договором;

- допускається встановлення гнучкого графіка роботи або підсумованого обліку робочого часу за домовленістю сторін;

- облік робочого часу здійснюється працівником у погодженій із роботодавцем формі;

- надурочні роботи допускаються лише за згодою сторін і з дотриманням вимог законодавства;

- час очікування виконання роботи, а також супровід членів домогосподарства, у тому числі під час відпочинку, включається до робочого часу та підлягає оплаті;

- оплата праці не може бути нижчою за встановлений законом мінімальний розмір;

- щорічна оплачувана відпустка становить не менше 24 календарних днів.

Домашні працівники користуються всіма трудовими правами та гарантіями, передбаченими законодавством про працю, зокрема правом на безпечні та здорові умови праці.

Також окремо передбачено право домашнього працівника на дострокове розірвання трудового договору в односторонньому порядку у разі вчинення членами домогосподарства дій, що посягають на його честь, гідність або приватне життя.

Загалом, припинення трудових відносин із домашніми працівниками здійснюється відповідно до загальних підстав, визначених Кодексом законів про працю України, а саме:

▪ з ініціативи працівника (статті 38, 39);

▪ за угодою сторін (пункт 1 статті 36);

▪ з ініціативи роботодавця (статті 40, 41).

Таким чином, законодавче врегулювання праці домашніх працівників спрямоване на забезпечення належного рівня соціального захисту цієї категорії працівників та визначення чітких правил для роботодавців — фізичних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці

Популярні новини

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

15:00, 22 липня 2026 7k
120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

18:00, 22 липня 2026 5k
Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

12:12, 22 липня 2026 5k
Суд пояснив, чи звільняють відсутність договору і непроживання від оплати комунальних послуг

Суд пояснив, чи звільняють відсутність договору і непроживання від оплати комунальних послуг

17:38, 22 липня 2026 4k
Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

21:00, 21 липня 2026 7k
Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

16:50, 21 липня 2026 7k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 все ж таки залишається нечинною: ВС відкрив касацію, щоб уперше сформувати правову позицію щодо повноважень Уряду відтерміновувати виплату пенсій за рішеннями судів.

ВРП звільнила суддю з Одещини, який системно закривав справи про п’яне водіння через «малозначність»

Суддю Подільського міськрайонного суду Одеської області Олега Івінського звільнено з посади.

Затопило квартиру згори: помилки, через які можна залишитись без компенсації і чому сусід не завжди винен

Коли квартиру затопило зверху, найчастіше одразу вважають винним сусіда з верхнього поверху, але юридично це не завжди так.

Суддів із Донецької та Луганської областей відрядили для здійснення правосуддя в інші суди

ВРП продовжила відрядження судді з Бахмутського суду та направила ще 8 суддів до інших установ.

ТОП-5 правових позицій Верховного Суду щодо земельних спорів: межі, оренда, паї та права власності

Публікуємо п’ять свіжих правових позицій, які можуть мати значення для власників земельних ділянок, орендарів та громад.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]