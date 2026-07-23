Кабмін запровадив персональне фінансування соцпослуг для ВПО: кошти надходитимуть на спецрахунки

Уряд запустив експеримент із фінансування соцпослуг за принципом «гроші ходять за людиною» для ВПО похилого віку та з інвалідністю.

Фото: Борис Корпусенко

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Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт із надання соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання для осіб похилого віку та людей з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб за принципом «гроші ходять за людиною».

Відповідну постанову №966 уряд ухвалив 22 липня. Експеримент триватиме до 8 серпня 2028 року та реалізовуватиметься в межах бюджетних асигнувань за програмою «Розвиток системи соціальних послуг, у тому числі з підтримки дітей з інвалідністю».

Метою нового механізму є забезпечення можливості отримувачам соціальних послуг самостійно обирати надавача, а фінансування здійснюватиметься не безпосередньо закладам, а за людиною — через спеціальні рахунки.

Як працюватиме новий механізм

Координатором експериментального проєкту визначено Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

До його учасників увійдуть:

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю — відповідатиме за формування переліку надавачів соціальних послуг, фінансування послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання;

Національна соціальна сервісна служба — здійснюватиме контроль за дотриманням законодавства та державних стандартів надання соціальних послуг;

банки, зокрема АТ КБ «ПриватБанк» — відкриватимуть спеціальні рахунки для зарахування бюджетних коштів на оплату послуг.

Також до реалізації проєкту залучатимуть надавачів соціальних послуг та органи місцевого самоврядування.

Хто зможе отримувати послуги

Експеримент поширюється на:

осіб похилого віку з числа внутрішньо переміщених осіб;

осіб з інвалідністю з числа ВПО, які потребують стаціонарного догляду або підтриманого проживання.

Люди, щодо яких рішення про надання соціальних послуг уже було прийнято за попереднім порядком, зможуть продовжувати їх отримувати без повторного звернення — за умови збереження потреби у таких послугах, укладення договору та відсутності підстав для припинення їх надання.

Що зміниться для отримувачів послуг

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю щомісяця перераховуватиме бюджетні кошти на спеціальні рахунки отримувачів соціальних послуг із спеціальним режимом використання.

Також Фонд має:

забезпечити нарахування та перерахування коштів на підставі договорів, зазначених в абзаці другому пункту 4 цієї постанови;

надання консультативної підтримки надавачам соціальних послуг з питань реалізації експериментального проекту;

в межах повноважень включення надавачів соціальних послуг до переліку надавачів соціальних послуг — учасників експериментального проекту;

подання щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству соціальної політики, сім’ї та єдності зведеного звіту про чисельність отримувачів соціальних послуг та суму перерахованих коштів за надані соціальні послуги.

Контроль за якістю послуг

Національна соціальна сервісна служба контролюватиме, чи відповідають надані послуги встановленим державним стандартам, а також перевірятиме дотримання прав отримувачів. Щомісяця до 15 числа наступного періоду Національна соціальна сервісна служба має подавати Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю звіт про результати здійснення зазначеного контролю.

Органи місцевого самоврядування мають визначити відповідальних осіб за організацію надання соціальних послуг, виявляти потреби ВПО похилого віку та людей з інвалідністю й допомагати їм у взаємодії з надавачами.

Цифровізація та подальше реформування

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності має до 1 січня 2027 року розробити в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери функціонал для монетизації соціальних послуг.

Після завершення експерименту уряд отримає звіт про його результати та пропозиції щодо можливого внесення змін до законодавства.

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