У Польщі відкрили нове консульство України

Нове консульство України розпочало роботу 23 липня.

Фото: МЗС

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У четвер, 23 липня, запрацювало Консульство України в Познані. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіги.

Рішення про відкриття установи ухвалили через зростання кількості українців у цьому регіоні та збільшення потреби в консульських послугах.

Міністр зазначив, що в Познані та області проживає близько 170 тисяч українців. Раніше багатьом із них для оформлення паспорта чи вирішення інших консульських питань доводилося їхати до інших міст через значні відстані.

«Рішення, де відкривати нове консульство, ми ухвалюємо відповідно до наявних потреб: там, де збільшується кількість українців і де відповідно зростає потреба в консульських послугах», — заявив він.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що відкриття консульства в Познані є кроком для посилення захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

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