23 липня — яке сьогодні свято та головні події

23 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день китів і дельфінів.

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У четвер, 23 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

23 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день китів і дельфінів. Його започаткувала Міжнародна китобійна комісія 1986 року, коли набула чинності заборона на комерційний китобійний промисел. Метою цього дня є привернення уваги до необхідності захисту китів, дельфінів та інших морських ссавців. Кити й дельфіни відіграють важливу роль у підтриманні здоров’я океанів. Вони допомагають зберігати баланс морських екосистем, а деякі види сприяють природному кругообігу поживних речовин. Попри міжнародні заходи захисту, багато видів і досі перебувають під загрозою через забруднення океанів пластиком, зміну клімату, заплутування в рибальських сітях, шумове забруднення від суден і незаконний вилов.

Також 23 липня Всесвітній день синдрому Шегрена. Його мета — підвищити обізнаність про синдром (або хворобу) Шегрена — хронічне аутоімунне захворювання, яке часто залишається недіагностованим через неспецифічні симптоми. Дату обрали на честь дня народження шведського офтальмолога Henrik Sjögren, який першим описав це захворювання. День був започаткований 2005 року.

Яке сьогодні церковне свято

23 липня віряни святкують День пам’яті святого мученика Трофима, Теофіла і тих, що з ними. За церковним переданням, Трофим і Теофіл разом з іншими вірними відкрито сповідували християнство, за що були ув’язнені й засуджені до страти. Їхня непохитна віра та мужність стали прикладом відданості Богові навіть перед лицем смерті.

Календар важливих подій за 23 липня

971 рік — Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирну угоду, яка завершує серію збройних протистоянь і засвідчує тимчасову стабілізацію у відносинах між двома могутніми державами;

1093 рік — на річці Желянь руське військо, очолюване князем Святополком Ізяславичем, зазнає нищівної поразки від половецьких загонів;

1711 рік — підписують Прутський мирний договір: Московське царство погоджується повернути Азов Османській імперії та зобов’язується демонтувати фортифікації в Таганрозі;

1840 рік — Велика Британія офіційно оголошує про надання Канаді статусу самоврядної колонії;

1864 рік — відкривають Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

1873 рік — відомий французький художник Гюстав Курбе, аби уникнути сплати гігантського штрафу за участь у демонтажі Вандомської колони під час Паризької Комуни, емігрує до Швейцарії;

1888 рік — у Києві урочисто відкривають пам’ятник Богдану Хмельницькому;

1901 рік — роберт Кох, німецький мікробіолог, висуває гіпотезу, згідно з якою головним переносником бубонної чуми є щурі;

1908 рік — в Османській імперії перемога Младотурецької революції приводить до відновлення дії конституції;

1913 рік — Австро-Угорщина висуває Сербії ультиматум, який стає прелюдією до Першої світової війни;

1936 рік — у Києві засновують Інститут історії України АН УСРР;

1951 рік — у французькому місті Рокенкур відкривається штаб-квартира НАТО;

1966 рік — офіційно запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;

1974 рік — у Греції валять військову диктатуру, відому як режим “чорних полковників”, і країна повертається до демократії;

1975 рік — Канада оголошує про закриття своїх атлантичних портів для іноземних риболовецьких суден, захищаючи національні інтереси в галузі морських ресурсів;

1979 рік — Аятола Хомейні, духовний лідер Ірану, забороняє трансляцію музики, мотивуючи це тим, що вона негативно впливає на молодь;

1980 рік — космічний корабель “Союз-37” вирушає у політ, у складі екіпажу — перший в історії космонавт із Азії, в’єтнамець Фам Туан;

1982 рік — ухвалюють рішення про повну заборону комерційного китобійного промислу з метою збереження біологічного балансу океанів;

1990 рік — Леоніда Кравчука обирають головою Верховної Ради УРСР, що стає важливим етапом у трансформації політичної системи України напередодні незалежності.

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