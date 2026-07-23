Туристам в Італії загрожує штраф до 200 євро: що не можна робити у Венеції

Такі обмеження запроваджені для збереження міського середовища, підтримання чистоти, а також із міркувань безпеки та гігієни.

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Туристам, які планують поїздку до Венеції, варто заздалегідь ознайомитися з місцевими правилами. У місті діють обмеження, за порушення яких можна отримати штраф від 100 до 200 євро.

Як повідомляють експерти у сфері туризму, у Венеції заборонено їсти та пити, сидячи на землі, сходах, біля пам’ятників, на мостах, набережних і біля фундаментів будівель. Такі правила стосуються навіть звичайного перекусу або морозива під час прогулянки містом.

Місцева влада пояснює, що обмеження запровадили для збереження історичного вигляду міста, підтримання чистоти, а також з міркувань безпеки та громадської гігієни.

Туристам радять:

не сідати на сходи, мости та біля пам’ятників, якщо це не передбачені для відпочинку місця;

не їсти та не пити у заборонених зонах, навіть якщо потрібно лише швидко перекусити;

не купатися у каналах Венеції — за це також передбачені штрафи;

не залишати сміття у недозволених місцях;

не годувати голубів та чайок;

не пересуватися велосипедом у районах, де це заборонено;

не гуляти містом у купальниках;

не ночувати у громадських місцях.

За різні порушення правил у Венеції можуть призначати адміністративні штрафи від 25 до 500 євро. Контроль за дотриманням вимог здійснює муніципальна поліція.

Перед поїздкою до Італії туристам рекомендують перевіряти місцеві правила, оскільки у популярних містах діють особливі обмеження для збереження культурної спадщини та комфорту мешканців.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.