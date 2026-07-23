Туристам в Італії загрожує штраф до 200 євро: що не можна робити у Венеції
Туристам, які планують поїздку до Венеції, варто заздалегідь ознайомитися з місцевими правилами. У місті діють обмеження, за порушення яких можна отримати штраф від 100 до 200 євро.
Як повідомляють експерти у сфері туризму, у Венеції заборонено їсти та пити, сидячи на землі, сходах, біля пам’ятників, на мостах, набережних і біля фундаментів будівель. Такі правила стосуються навіть звичайного перекусу або морозива під час прогулянки містом.
Місцева влада пояснює, що обмеження запровадили для збереження історичного вигляду міста, підтримання чистоти, а також з міркувань безпеки та громадської гігієни.
Туристам радять:
- не сідати на сходи, мости та біля пам’ятників, якщо це не передбачені для відпочинку місця;
- не їсти та не пити у заборонених зонах, навіть якщо потрібно лише швидко перекусити;
- не купатися у каналах Венеції — за це також передбачені штрафи;
- не залишати сміття у недозволених місцях;
- не годувати голубів та чайок;
- не пересуватися велосипедом у районах, де це заборонено;
- не гуляти містом у купальниках;
- не ночувати у громадських місцях.
За різні порушення правил у Венеції можуть призначати адміністративні штрафи від 25 до 500 євро. Контроль за дотриманням вимог здійснює муніципальна поліція.
Перед поїздкою до Італії туристам рекомендують перевіряти місцеві правила, оскільки у популярних містах діють особливі обмеження для збереження культурної спадщини та комфорту мешканців.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.
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