ФОП випадково отримав гроші на особистий рахунок: які дії врятують від штрафів

Щоб зберегти право на оподаткування єдиним податком 5%, необхідно підтвердити, що це саме підприємницький дохід і виправити ситуацію.

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Фізична особа-підприємець, яка отримала оплату за послуги на особисту банківську картку, не може обмежитися лише включенням цих коштів до доходу та сплатою єдиного податку. Використання особистого рахунку для підприємницьких операцій може створити додаткові податкові ризики.

Відповідно до підпункту 1 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, доходом платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця є дохід, отриманий протягом податкового періоду у грошовій формі, незалежно від того, чи були кошти отримані готівкою або безготівково.

Тобто якщо кошти надійшли як оплата за товари, роботи або послуги, пов’язані з підприємницькою діяльністю, ФОП має включити їх до складу доходу та відобразити відповідно до правил обліку.

Водночас підприємницькі розрахунки мають проводитися через рахунок, відкритий для здійснення господарської діяльності. Порядок використання рахунків регулюється Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженою постановою Національного банку України від 29 липня 2022 року №162.

Якщо оплата за послуги ФОП випадково була перерахована на особисту картку, підприємець має підтвердити, що ці кошти мають саме підприємницьке походження. Для цього важливо мати документи, які підтверджують факт надання послуг та призначення платежу.

Крім включення коштів до доходу ФОП, рекомендується:

зафіксувати отримання коштів як дохід від підприємницької діяльності;

перевести кошти на підприємницький рахунок;

зберегти підтвердження від клієнта, що платіж був оплатою за послуги ФОП.

Якщо зв’язок коштів із господарською діяльністю не буде підтверджений, у податкового органу можуть виникнути підстави розглядати такі надходження як дохід фізичної особи, а не підприємця. У такому випадку може застосовуватися оподаткування за правилами для доходів фізичних осіб — податок на доходи фізичних осіб 18% та військовий збір 5%.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ДПС проводить реєстрацію платника єдиного податку шляхом внесення запису до спеціального реєстру. Його веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову політику.

В окремих випадках, зокрема для новостворених фізичних осіб-підприємців, передбачено особливі строки набуття статусу платника єдиного податку. Так, ФОП, які подали заяву до кінця місяця державної реєстрації та обрали першу або другу групу, визнаються платниками єдиного податку з першого числа наступного місяця.