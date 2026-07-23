Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

Суддю Синельниківського міськрайонного суду Олену Порошину притягнули до дисциплінарної відповідальності за систематичне порушення строків розгляду клопотань про звільнення засуджених.

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Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Олену Порошину.

Причиною стало систематичне порушення процесуальних строків розгляду клопотань Державної установи «Синельниківська виправна колонія № 94» щодо звільнення засуджених у зв’язку з декриміналізацією їхніх діянь.

Обставини справи

Прокурори Синельниківської окружної прокуратури взяли участь у розгляді 19 клопотань виправної колонії, поданих відповідно до статей 537, 539 Кримінального процесуального кодексу України. Клопотання стосувалися кримінальних проваджень за номерами 194/160/23, 227/2536/23, 185/10522/21 та інших (загалом 19 справ).

Підставою для звернення колонії стало набрання чинності Законом України № 3886-ІХ від 18 липня 2024 року, який, серед іншого, посилив відповідальність за дрібне викрадення чужого майна та усунув кримінальну караність певних діянь. Закон набрав чинності 9 серпня 2024 року. На переконання скаржника, суддя Олена Порошина систематично порушувала строки розгляду таких клопотань, що призвело до тривалого незаконного утримання засуджених під вартою.

Дисциплінарна палата встановила 20 фактів порушення суддею строку, визначеного частиною третьою статті 539 КПК України.

Позиція Дисциплінарної палати

Третя ДП ВРП зауважила, що навіть за умови тривожної ситуації в регіоні (воєнний стан) швидке прийняття клопотань до провадження (від 4 до 6 днів) не свідчить про дотримання встановлених строків. Суддя була зобов’язана не лише прийняти клопотання, а й розглянути їх по суті в передбачений законом термін.

Палата не визнала обґрунтованими пояснення судді щодо необхідності витребування додаткової інформації чи вивчення вироків. У жодній з ухвал про призначення судового засідання не містилися відповідні мотиви. Крім того, вже на момент розгляду клопотань сформувалася стала судова практика застосування положень Закону № 3886-ІХ, зокрема рішення Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, а також численні приклади з практики судів Дніпропетровської області.

Тривалий розгляд клопотань (від 3 до 7 місяців) Дисциплінарна палата кваліфікувала як свідчення низького рівня організації здійснення правосуддя. Такі затримки:

порушили права засуджених на справедливий суд у розумний строк (ст. 28 КПК України);

суперечили принципу правової визначеності та завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК України);

призвели до невиправданого навантаження на державний бюджет через продовження фінансування утримання осіб, щодо яких відсутні законні підстави для подальшого позбавлення волі.

Рішення дисциплінарного органу

За результатами розгляду Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя визнала суддю Олену Порошину винною у вчиненні дисциплінарного проступку та застосувала стягнення у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

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