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Франція першою в ЄС забороняє соцмережі для підлітків до 15 років: парламент схвалив закон

21:51, 22 липня 2026 129
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Франція впроваджує найжорсткіші в Європі обмеження для підлітків у мережі.
Франція першою в ЄС забороняє соцмережі для підлітків до 15 років: парламент схвалив закон
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Французький парламент схвалив закон, який забороняє доступ до соціальних мереж дітям до 15 років. Якщо документ набуде чинності після перевірки Конституційною радою, Франція стане першою державою Європейського Союзу, яка запровадить такі масштабні вікові обмеження для TikTok, Instagram, Snapchat та інших платформ.

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Законодавчу ініціативу активно підтримував президент Франції Еммануель Макрон, який назвав її одним із головних кроків для захисту психічного здоров’я дітей та підлітків.

Після схвалення Сенатом Національна асамблея підтримала документ 279 голосами «за» та 81 — «проти». Тепер закон має пройти перевірку Конституційною радою Франції, після чого зможе набути чинності.

Як працюватиме заборона

Реформа впроваджуватиметься у два етапи:

  • з 1 вересня 2026 року дітям до 15 років буде заборонено створювати нові акаунти в соціальних мережах. Одночасно набуде чинності й заборона на використання мобільних телефонів у французьких старших школах;
  • із січня 2027 року обмеження поширяться на вже існуючі акаунти — платформи повинні будуть їх заблокувати.

Обов’язок перевіряти вік користувачів покладається виключно на самі цифрові платформи. Для цього у Франції запроваджуватимуть систему вікової верифікації, яку мають пройти всі користувачі. Водночас закон не передбачає жодних штрафів для дітей чи їхніх батьків. Винятки зроблено для освітніх платформ та онлайн-енциклопедій.

Новий стандарт для Європи

Франція стала одним із лідерів європейської політики із захисту дітей у цифровому середовищі. Раніше країна ухвалила спеціальний закон про дітей-інфлюенсерів, а тепер першою в ЄС запроваджує законодавчу заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років.

Це рішення є частиною ширшої європейської дискусії щодо цифрової безпеки неповнолітніх. Європейська комісія вже тестує єдину систему перевірки віку користувачів, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно заявила, що діти повинні отримувати доступ до соціальних мереж поступово, відповідно до віку.

Після Австралії, яка першою у світі запровадила аналогічні обмеження для дітей до 16 років, французький закон може стати орієнтиром для інших держав Європейського Союзу. Ініціативу щодо посилення вікових обмежень уже підтримують Іспанія, Греція та низка інших країн, які виступають за більш жорстке регулювання цифрових платформ задля захисту дітей.

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