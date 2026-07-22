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Не лише через документи — у яких випадках нотаріус має право відмовити у вчиненні нотаріальної дії

20:40, 22 липня 2026 100
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Якщо нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії, особа має право вимагати письмове пояснення причин такої відмови.
Не лише через документи — у яких випадках нотаріус має право відмовити у вчиненні нотаріальної дії
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Нотаріус має право відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо її проведення суперечить законодавству або заявник не виконав передбачені законом вимоги.

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Уі Міністерстві юстиції України нагадали, що нотаріальні дії покликані не лише посвідчувати документи, а й забезпечувати законність правочинів. Саме тому перед їх вчиненням нотаріус перевіряє, чи дотримано всіх вимог законодавства.

Підставами для відмови можуть бути відсутність необхідних документів або відомостей, невідповідність правочину вимогам закону, звернення до неналежного нотаріуса чи іншої уповноваженої особи, а також сумніви щодо здатності людини усвідомлювати значення своїх дій або підозра, що вона діє під примусом.

Також нотаріус відмовить, якщо до нього звернулася особа, визнана недієздатною, представник не має належних повноважень, правочин юридичної особи виходить за межі її статутної діяльності, не сплачено нотаріальні послуги чи інші обов’язкові платежі.

Окремою підставою для відмови є внесення власника майна, який планує його відчужити, до Єдиного реєстру боржників. Водночас це правило не застосовується до державних і комунальних підприємств під час приватизації єдиного майнового комплексу.

У Міністерстві юстиції наголосили, що у разі відмови громадянин має право вимагати письмове пояснення причин такого рішення. Нотаріус зобов’язаний роз’яснити порядок його оскарження та протягом трьох робочих днів оформити письмову постанову про відмову.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовослужбовці мають можливість оформити низку юридично значущих документів без звернення до нотаріуса або сплати державного мита — через посвідчення документів командиром військової частини. У Рівненському обласному ТЦК та СП наголошують, що документи, посвідчені командиром, мають повну юридичну силу. Їх можна у будь-який момент скасувати або оновити шляхом подання нового документа тому самому командиру або нотаріусу.

У ТЦК пояснюють, що в умовах бойових дій військовослужбовці часто не мають можливості відвідати нотаріуса. Повноваження командира дозволяють усунути цей бар’єр і оформити документи без поїздок, черг і сплати держмита безпосередньо у місці служби.

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