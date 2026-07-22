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Військові можуть оформити допомогу на оздоровлення через Армія+: як подати рапорт

19:44, 22 липня 2026 1k
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Розмір цієї виплати дорівнює місячному грошовому забезпеченню.
Військові можуть оформити допомогу на оздоровлення через Армія+: як подати рапорт
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Військовослужбовці України можуть швидко оформити грошову допомогу для оздоровлення через застосунок Армія+. Електронний рапорт дозволяє уникнути паперової тяганини та подати документи онлайн.

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Як нагадали у Київському ТЦК та СП, кожен військовий має право на отримання такої виплати один раз на рік. Її розмір становить суму місячного грошового забезпечення.

Отримати допомогу можна у двох випадках:

  • під час вибуття у щорічну основну відпустку — повністю або на другу її частину;
  • без оформлення відпустки — за рапортом упродовж поточного року на підставі наказу командира військової частини.

Раніше військовим потрібно було подавати паперові заяви та чекати погодження документів. Наразі оформити виплату можна через застосунок Армія+.

Для оформлення допомоги необхідно:

  1. Відкрити застосунок Армія+ та перейти до розділу «Сервіси».
  2. Обрати пункт «Рапорти».
  3. У списку категорій вибрати розділ «Виплати».
  4. Натиснути «Грошова допомога для оздоровлення».
  5. Ознайомитися з умовами виплати та натиснути «Скласти рапорт».
  6. Підтвердити, що допомога не отримувалася у поточному році.
  7. Заповнити військові дані: військову частину, посаду керівника, звання та посаду військовослужбовця.
  8. Вказати Армія ID безпосереднього командира, який має погодити документ.
  9. Перевірити інформацію та підписати рапорт.

Після відправлення документ потрапить у розділ «Мої рапорти» та «До розгляду». Там військовий зможе відстежувати статус заявки — чи переглянув її командир і чи була вона погоджена.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони України оприлюднило роз’яснення щодо нарахування додаткових винагород військовослужбовцям, виплат за мотиваційними контрактами та грошового забезпечення військових, які проходять службу поза районами виконання бойових завдань.

У відомстві наголосили, що постанова №768 не передбачає одночасної виплати додаткової винагороди у розмірі 10 тисяч гривень разом із винагородами 30 тисяч або 50 тисяч гривень. Якщо військовослужбовець має право на кілька додаткових винагород, виплачується лише одна — та, що має більший розмір. Додаткова винагорода у 10 тисяч гривень призначена насамперед для тих військових, які не отримують інших доплат, встановлених постановою.

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