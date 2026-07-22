Військові можуть оформити допомогу на оздоровлення через Армія+: як подати рапорт
Військовослужбовці України можуть швидко оформити грошову допомогу для оздоровлення через застосунок Армія+. Електронний рапорт дозволяє уникнути паперової тяганини та подати документи онлайн.
Як нагадали у Київському ТЦК та СП, кожен військовий має право на отримання такої виплати один раз на рік. Її розмір становить суму місячного грошового забезпечення.
Отримати допомогу можна у двох випадках:
- під час вибуття у щорічну основну відпустку — повністю або на другу її частину;
- без оформлення відпустки — за рапортом упродовж поточного року на підставі наказу командира військової частини.
Раніше військовим потрібно було подавати паперові заяви та чекати погодження документів. Наразі оформити виплату можна через застосунок Армія+.
Для оформлення допомоги необхідно:
- Відкрити застосунок Армія+ та перейти до розділу «Сервіси».
- Обрати пункт «Рапорти».
- У списку категорій вибрати розділ «Виплати».
- Натиснути «Грошова допомога для оздоровлення».
- Ознайомитися з умовами виплати та натиснути «Скласти рапорт».
- Підтвердити, що допомога не отримувалася у поточному році.
- Заповнити військові дані: військову частину, посаду керівника, звання та посаду військовослужбовця.
- Вказати Армія ID безпосереднього командира, який має погодити документ.
- Перевірити інформацію та підписати рапорт.
Після відправлення документ потрапить у розділ «Мої рапорти» та «До розгляду». Там військовий зможе відстежувати статус заявки — чи переглянув її командир і чи була вона погоджена.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони України оприлюднило роз’яснення щодо нарахування додаткових винагород військовослужбовцям, виплат за мотиваційними контрактами та грошового забезпечення військових, які проходять службу поза районами виконання бойових завдань.
У відомстві наголосили, що постанова №768 не передбачає одночасної виплати додаткової винагороди у розмірі 10 тисяч гривень разом із винагородами 30 тисяч або 50 тисяч гривень. Якщо військовослужбовець має право на кілька додаткових винагород, виплачується лише одна — та, що має більший розмір. Додаткова винагорода у 10 тисяч гривень призначена насамперед для тих військових, які не отримують інших доплат, встановлених постановою.
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