Кабмін проведе експрес-аналіз всіх міністерств щодо виконання бюджетних програм

Сергій Корецький експрес-аналіз проведуть для верифікації поточного стану справ.

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що дав доручення до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення експрес-аналізу всіх міністерств для верифікації поточного стану справ, зокрема виконання бюджетних програм, реалізації планів стійкості та інших напрямів роботи.

За його словами, за потреби можуть залучити Держаудитслужбу.

«Крім того, у двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів — оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи», — заявив він.

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