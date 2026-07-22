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Біженці можуть отримувати українську пенсію в Польщі: як це оформити

21:34, 22 липня 2026 149
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Щоб отримувати українську пенсію на банківський рахунок у Польщі, необхідно звернутися до польського Фонду соціального страхування (ZUS) та подати заяву за формою ETR-U.
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Українські пенсіонери, які виїхали до Польщі, можуть продовжувати отримувати призначену в Україні пенсію або оформити її, якщо досягли пенсійного віку вже під час перебування за кордоном. Така можливість передбачена Угодою про соціальне забезпечення між Україною та Польщею від 18 травня 2012 року.

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Для переказу вже призначеної української пенсії на банківський рахунок у Польщі необхідно звернутися до польського Фонду соціального страхування (ZUS) та подати заяву за формою ETR-U.

До заяви потрібно додати паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), документ, що підтверджує проживання в Польщі (карта побиту, польське посвідчення особи або довідка про статус UKR PESEL), а також довідку з польського банку з реквізитами рахунку IBAN у форматі EUR.

Виплати здійснюються щоквартально у євро на польський банківський рахунок. Розмір пенсії визначається відповідно до законодавства України, однак без урахування окремих вікових компенсаційних надбавок.

Для продовження виплат пенсіонери повинні щороку до 31 грудня підтверджувати факт перебування в живих. Для цього до Пенсійного фонду України необхідно подати відповідну заяву, засвідчену польським органом соціального страхування (ZUS), нотаріусом або українським консульством.

Якщо документ не буде подано до кінця року, виплату пенсії припинять із першого кварталу наступного року.

Також українці, які досягли пенсійного віку вже під час проживання в Польщі, можуть звернутися до місцевого відділення ZUS для оформлення пенсії за страховий стаж, набутий в Україні. Для цього необхідно подати заяву за формою PL-UA 7, паспорт, РНОКПП та документи, що підтверджують страховий стаж, зокрема трудову книжку, диплом про денну форму навчання або військовий квиток.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 липня в Польщі стартував щорічний етап прийому заявок у межах програми Dobry start («Гарний старт»), яка передбачає одноразову фінансову допомогу сім’ям у розмірі 300 злотих (приблизно 3,5 тис. грн) на кожну дитину. Кошти призначені для підготовки до нового навчального року, зокрема для придбання шкільного приладдя.

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