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У Миколаєві готували теракт: СБУ затримала військового у СЗЧ під час закладання вибухівки

13:06, 22 липня 2026 101
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СБУ зірвала підготовку теракту, затримавши агента російських спецслужб під час закладання саморобної бомби під автомобіль військового.
У Миколаєві готували теракт: СБУ затримала військового у СЗЧ під час закладання вибухівки
фото: СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі теракту в Миколаєві та затримала агента російських спецслужб, який готував підрив автомобіля військовослужбовця Сил оборони за допомогою саморобного вибухового пристрою.

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За даними СБУ, фігуранта затримали безпосередньо під час закладання вибухівки під автомобіль українського захисника.

Слідство встановило, що виконавцем завдання російських спецслужб виявився мобілізований житель Баштанського району, який самовільно залишив військову частину. Після дезертирства він почав шукати заробіток через Telegram-канали, де й потрапив у поле зору представників РФ.

Після вербування чоловік отримав інструкції від куратора, провів розвідку біля автомобіля майбутньої жертви та повідомив про готовність до виконання завдання. Згодом йому передали координати схованки, звідки він забрав саморобний вибуховий пристрій і спробував встановити його під автомобілем військового.

У ході розслідування правоохоронці також з’ясували, що агент виконував для російських спецслужб ще одне завдання — реєстрував супутникові термінали Starlink.

За інформацією СБУ, спочатку він оформив один із терміналів на власне ім’я та передав доступ до нього російському куратору. Згодом намагався організувати схему масової реєстрації Starlink, залучивши до цього дружину та десятьох наркозалежних осіб, які погодилися надати свої паспортні дані в обмін на грошову винагороду.

За версією слідства, російські спецслужби планували використовувати незаконно зареєстровані термінали для координації ракетних, артилерійських і дронових ударів по позиціях Сил оборони на південному напрямку.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами зв’язку з російським куратором. Незаконно зареєстрований термінал Starlink заблоковано.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ теракт військові Миколаїв автомобіль

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