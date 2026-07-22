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Пенсія після 65 років: кому підвищать виплати без заяви та звернення до ПФУ

11:38, 22 липня 2026 100
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У Пенсійному фонді пояснили, хто з пенсіонерів після досягнення 65 років має право на автоматичне підвищення пенсії у 2026 році та за яких умов виплату збільшать без подання заяви.
Пенсія після 65 років: кому підвищать виплати без заяви та звернення до ПФУ
фото: Новини.LIVE.
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Українське законодавство гарантує окремим пенсіонерам, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсійної виплати. Він визначається на рівні 40% мінімальної заробітної плати, але не може бути меншим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

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У Пенсійному фонді України пояснили, що таке підвищення здійснюється автоматично, однак поширюється не на всіх пенсіонерів. Для проведення перерахунку необхідно відповідати низці визначених законом умов.

Хто може отримати підвищену пенсію після 65 років

На автоматичний перерахунок можуть розраховувати непрацюючі пенсіонери, які досягли 65-річного віку та отримують пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років відповідно до Закону України №1058.

Водночас обов’язковою умовою є наявність достатнього страхового стажу: не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Крім того, після нарахування всіх доплат і надбавок загальний розмір пенсії має залишатися нижчим за гарантований державою мінімум. У такому разі Пенсійний фонд автоматично збільшує виплату до встановленого рівня.

Який мінімальний розмір пенсії встановлено у 2026 році

Із 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 гривень. Відповідно, 40% від цієї суми складають 3 458,80 гривні.

Водночас після індексації та врахування всіх передбачених законодавством доплат мінімальна пенсійна виплата для громадян віком від 65 років, які мають необхідний страховий стаж, з 1 січня 2026 року становить 3 758 гривень.

Чому працюючим пенсіонерам доплату не нараховують

Якщо людина після досягнення 65-річного віку продовжує офіційно працювати або здійснює підприємницьку діяльність, підвищення пенсії їй не призначається. Право на перерахунок виникає лише після припинення трудових відносин або закриття підприємницької діяльності.

Після отримання інформації про зміну статусу зайнятості Пенсійний фонд переглядає розмір пенсії автоматично. Звертатися із заявою не потрібно, якщо необхідні відомості містяться в державних інформаційних реєстрах і людина відповідає всім установленим вимогам.

Як відбувається автоматичний перерахунок

Автоматичний механізм перерахунку працює завдяки обміну інформацією між Реєстром застрахованих осіб та базами даних Державної податкової служби. Це дозволяє Пенсійному фонду оперативно отримувати дані про працевлаштування або звільнення пенсіонера без його особистого звернення.

Якщо ж у державних реєстрах відсутня необхідна інформація або виявлено неточності щодо страхового стажу, пенсіонер може самостійно подати підтвердні документи через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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