Військовий після СЗЧ вимагав направлення на ВЛК: чому суд визнав відмову військової частини законною
11:20, 22 липня 2026 238
Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у позові військовослужбовцю, який після СЗЧ вимагав направити його на ВЛК, вказавши, що через призупинення військової служби військова частина не мала законних підстав видавати таке направлення.
Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу № 160/4069/26 за позовом військовослужбовця до військової частини про визнання протиправною відмови у направленні на військово-лікарську комісію та зобов’язання видати відповідне направлення. Суд дослідив, чи має військова частина повноваження направити на ВЛК військовослужбовця, військову службу якого призупинено у зв’язку із самовільним залишенням військової частини.