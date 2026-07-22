  1. Судова практика
  2. / В Україні

Військовий після СЗЧ вимагав направлення на ВЛК: чому суд визнав відмову військової частини законною

11:20, 22 липня 2026 238
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у позові військовослужбовцю, який після СЗЧ вимагав направити його на ВЛК, вказавши, що через призупинення військової служби військова частина не мала законних підстав видавати таке направлення.
Військовий після СЗЧ вимагав направлення на ВЛК: чому суд визнав відмову військової частини законною
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу № 160/4069/26 за позовом військовослужбовця до військової частини про визнання протиправною відмови у направленні на військово-лікарську комісію та зобов’язання видати відповідне направлення. Суд дослідив, чи має військова частина повноваження направити на ВЛК військовослужбовця, військову службу якого призупинено у зв’язку із самовільним залишенням військової частини.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суть справи

Позивач проходив військову службу за призовом під час мобілізації у військовій частині. У листопаді 2022 року він вибув із району виконання бойових завдань на стаціонарне лікування у зв’язку з отриманою травмою. Після завершення лікування до місця проходження військової служби він не повернувся.

Наказом командира військової частини військовослужбовця було визнано таким, що самовільно залишив військову частину, виключено з усіх видів забезпечення, а згодом зараховано в розпорядження командира у зв’язку із самовільним залишенням частини. Після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом самовільного залишення військової частини його військову службу було призупинено, а дію контракту — призупинено відповідним наказом.

Надалі військовослужбовець звертався до командира військової частини із рапортом про видачу довідки щодо отриманої під час захисту Батьківщини травми. Після відмови він оскаржив бездіяльність військової частини в судовому порядку. Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду військову частину було зобов’язано провести службове розслідування щодо обставин травмування. На виконання цього рішення службове розслідування було проведено та видано довідку про обставини травми.

Після цього військовослужбовець подав новий рапорт із проханням направити його на медичний огляд військово-лікарською комісією для визначення ступеня придатності до військової служби. Військова частина повідомила, що питання про направлення на ВЛК може бути вирішене лише після надання рішення суду або органу досудового розслідування та поновлення військовослужбовця у списках особового складу військової частини, оскільки його військова служба призупинена. Саме ця відмова стала предметом нового адміністративного позову.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що правове регулювання проходження військової служби визначається Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України №1153/2008, Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністерства оборони України №402, а також іншими нормативно-правовими актами.

Проаналізувавши положення Положення №402, суд дійшов висновку, що направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією здійснюється щодо військовослужбовців, які проходять військову службу, у тому числі за рішенням прямих начальників від командира окремої військової частини і вище, у разі наявності рекомендацій лікаря або інших визначених законодавством підстав. Водночас таке направлення здійснюється саме стосовно військовослужбовців, які проходять службу у відповідній військовій частині.

Суд звернув увагу, що матеріалами справи підтверджено внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про самовільне залишення військової частини. Відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, військова служба призупиняється. Початком такого призупинення є день внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а підставою — отримання військовою частиною письмового повідомлення правоохоронного органу про внесення таких відомостей.

Крім того, закон прямо визначає правові наслідки призупинення військової служби. Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються із займаних посад, вважаються такими, що не виконують обов’язків військової служби, щодо них призупиняється дія контракту, припиняється виплата грошового забезпечення та інших видів забезпечення. Час призупинення служби не зараховується до строку військової служби та вислуги років, на таких осіб не поширюються встановлені законодавством соціальні гарантії військовослужбовців, а також вони не входять до чисельності Збройних Сил України.

За таких обставин суд дійшов висновку, що у зв’язку із призупиненням військової служби у військової частини відсутні законні підстави для направлення позивача на медичний огляд військово-лікарською комісією. Також суд зазначив, що військова частина не наділена повноваженнями направляти осіб до сімейного лікаря в порядку, передбаченому системою цивільної охорони здоров’я, оскільки медичне забезпечення військовослужбовців здійснюється через медичну службу військової частини та заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

Оцінивши надані сторонами докази та застосувавши норми матеріального права, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення адміністративного позову та відмовив у задоволенні всіх заявлених вимог.

суд військові судова практика військовослужбовці ВЛК військова служба СЗЧ

Популярні новини

ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

11:45, 21 липня 2026 8k
Мобілізація не є «незворотною», якщо чоловіка призвали попри чинну відстрочку — рішення суду

Мобілізація не є «незворотною», якщо чоловіка призвали попри чинну відстрочку — рішення суду

13:15, 21 липня 2026 7k
Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

10:00, 21 липня 2026 7k
Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 15k
Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

10:30, 21 липня 2026 6k
Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

17:38, 20 липня 2026 8k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Микола Калашник, міністр з питань відновлення, інфраструктури та транспорту: нове обличчя уряду

Микола Калашник: від відбудови Київщини — до портфеля в Уряді.

Держава досліджувала сім SMS майже 9 років, а причину смерті військовослужбовця так і не встановили — рішення ЄСПЛ

Україна не змогла пояснити смерть військового, а важливі докази були втрачені: ЄСПЛ присудив батькові 22 650 євро.

Гроші заблокували на картці за борги: права боржника, ліміти на витрати та порядок зняття арешту

Банк відмовляється знімати арешт з картки: до кого насправді потрібно звертатися та якою сумою вправі користуватись боржники.

Михайло Драпатий, Головнокомандувач ЗСУ: бойовий шлях до стратегії перемоги

Генерал-майор Михайло Драпатий, командир, який особисто перебував у БМП під час прориву барикад у Маріуполі та був удостоєний Меча королеви Великої Британії, став новим Головнокомандувачем ЗСУ.

Роботодавці перетворили комп’ютери та телефони на інструменти стеження: де межа між контролем та приватним життям працівника

За вами стежать через трекер робочого часу: що про моніторинг працівників говорять Верховний Суд та ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]