Дайджест спорів з експертними командами після реформи МСЕК: як захистити право пацієнта на участь в огляді та обґрунтоване рішення

Реформа МСЕК не усунула судові спори — вони лише набули нової форми.

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Реформа системи МСЕК у систему ОПФО мала на меті прозорість та відповідність міжнародним стандартам класифікації функціонування. З 1 січня 2025 року повноваження старих комісій припинилися, а їхні функції перейшли до експертних команд Центру оцінювання функціонального стану особи, створеного на базі ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України».

Попри цифровізацію процесу та нові чіткі критерії оцінювання практика 2026 року демонструє системні порушення: масове ініціювання перевірок на підставі лише номерів кримінальних проваджень, проведення оглядів без участі пацієнтів та ігнорування об’єктивних медичних даних.

Реформа МСЕК не усунула судові спори — вони лише набули нової форми. У цій статті проаналізовано судову практику щодо порушень, яких припускаються експертні команди під час оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО), та окреслено правові підходи до захисту прав осіб з інвалідністю. Викладені висновки ґрунтуються на аналізі судових рішень і чинного законодавства. Кожна справа має свої фактичні обставини, що можуть впливати на правову оцінку та спосіб захисту порушених прав.

Право на участь та Закон про адмінпроцедуру

На виконання рішень РНБО щодо протидії корупції розпочалися масові перевірки обґрунтованості раніше встановлених статусів інвалідності. Як свідчить актуальна судова практика, цей процес часто супроводжується ігноруванням Закону «Про адміністративну процедуру», проведенням оглядів без участі пацієнтів та вибірковим ставленням до медичних документів.

Важливим важелем захисту для громадян стало застосування судами Закону України «Про адміністративну процедуру» № 2073-IX до діяльності експертних команд.

У справах № 280/4627/25, № 160/29786/25 та № 560/20425/25 пацієнти дізнавалися про скасування інвалідності постфактум — після припинення виплат у Пенсійному фонді. Центр оцінювання стверджував, що огляд проводився заочно на виконання запитів правоохоронців.

Суди наголосили, що учасник провадження має право знати про його початок та бути заслуханим до прийняття акта, який негативно впливає на його права. Відсутність повідомлення особи про перевірку є істотним порушенням принципів законності та відкритості. Порушення права на участь не є формальним, оскільки позбавляє особу можливості надати додаткові документи та пройти об’єктивне обстеження.

Справа № 280/4630/25. ДУ «УкрДНДІ МСПІ МОЗ України» подала касаційну скаргу на рішення Запорізького окружного адміністративного суду та постанову апеляційного адміністративного суду у справі за позовом особи про визнання протиправним та скасування рішення. Суди попередніх інстанцій задовольняли позов, проте інститут наполягав на неповному з’ясуванні судами обставин справи.

Колегія суддів Верховного Суду задовольнила касаційну скаргу інституту частково, скасувала рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направила справу на новий розгляд.

Верховний Суд зазначив, що суди нижчих інстанцій обмежилися лише формальним констатуванням процедурних огріхів, але не дослідили первинні медичні документи, що підтверджують чи спростовують реальний стан здоров’я позивача.

Відповідно до ст. 242 та ст. 353 КАС України судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим, а невивчення медичних доказів по суті у разі наявності суперечностей є підставою для скасування судових рішень і направлення справи на новий розгляд.

Листи правоохоронних органів

Перевірки часто ініціюються на підставі листів від СБУ чи ДБР, де містяться лише переліки сотень прізвищ без зазначення конкретних порушень.

Справи № 120/9870/25, № 480/9924/25. Посилання відповідача лише на номер кримінального провадження або загальний лист ГУНП не є процесуальним рішенням у розумінні КПК України. Пункт 51 Порядку № 1338 вимагає наявності постанови слідчого, прокурора або ухвали суду стосовно конкретної особи. За відсутності такого акта у Центру немає законних підстав для ініціювання перевірки.

Верховний Суд зазначив, що суд зобов’язаний самостійно витребувати та дослідити ці документи, щоб перевірити законність ініціювання процедури, а не просто констатувати їх відсутність.

Коли експертна команда може скасувати інвалідність заочно?

Верховний Суд у справі № 360/660/25 роз’яснив, що у період дії воєнного стану Центр оцінювання діє як орган адміністративного нагляду. Якщо невідповідність діагнозу критеріям інвалідності є очевидною безпосередньо з наявної медичної документації (наприклад, діагноз взагалі не передбачає групу за стандартами), орган має право скасувати рішення заочно.

Якщо ж для встановлення відповідності критеріям необхідна додаткова медична оцінка або огляд, орган зобов’язаний ініціювати очну процедуру з дотриманням гарантій участі особи. Очевидна невідповідність — це недолік, який виявляється без додаткових досліджень.

Ігнорування об’єктивних даних та довідок ВЛК

Справа № 380/6477/26. Лікар-терапевт при формуванні електронного направлення проігнорував чинну довідку ВЛК учасника бойових дій з діагнозом «вроджена вада серця», і натомість вніс легший код хвороби. Експертна команда ОПФО відмовила в інвалідності, базуючись лише на цьому записі.

Суд визнав таке рішення необґрунтованим, оскільки експертна команда зобов’язана досліджувати не лише записи в системі, а й паперові оригінали документів та додаткові обстеження (УЗД, велоергометрія), надані пацієнтом.

Повернення пенсії ПФУ після скасування інвалідності

Скасування статусу інвалідності не означає автоматичного обов’язку повернути раніше отриману пенсію. Такий висновок випливає з матеріалів справи № 480/9924/25.

У цій справі після скасування ІІІ групи інвалідності Пенсійний фонд вимагав від пенсіонера повернути 173 821,40 грн, вважаючи ці виплати надміру отриманими.

Водночас суд звернув увагу, що для стягнення надміру виплаченої пенсії недостатньо самого факту скасування інвалідності. Обов’язковою умовою є встановлення зловживання з боку пенсіонера, зокрема подання ним завідомо неправдивих відомостей.

Якщо ж переплата виникла внаслідок помилки експертної команди, зміни підходів до оцінювання або інших обставин, які не залежать від особи, покладати обов’язок з повернення коштів на пенсіонера є неправомірним.

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