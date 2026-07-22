Дайджест споров с экспертными командами после реформы МСЭК: как защитить право пациента на участие в освидетельствовании и обоснованное решение

Реформа МСЭК не устранила судебные споры — они лишь приобрели новую форму.

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Реформа системы МСЭК в систему ОЦПФ (оценивание повседневного функционирования лица) имела целью прозрачность и соответствие международным стандартам классификации функционирования. С 1 января 2025 года полномочия старых комиссий прекратились, а их функции перешли к экспертным командам Центра оценивания функционального состояния лица, созданного на базе ГУ «Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины».

Несмотря на цифровизацию процесса и новые четкие критерии оценивания, практика 2026 года демонстрирует системные нарушения: массовое инициирование проверок только на основании номеров уголовных производств, проведение освидетельствований без участия пациентов и игнорирование объективных медицинских данных.

Реформа МСЭК не устранила судебные споры — они лишь приобрели новую форму. В этой статье проанализирована судебная практика относительно нарушений, допускаемых экспертными командами во время оценивания повседневного функционирования лица (ОЦПФ), и намечены правовые подходы к защите прав лиц с инвалидностью. Изложенные выводы основаны на анализе судебных решений и действующего законодательства. Каждое дело имеет свои фактические обстоятельства, которые могут влиять на правовую оценку и способ защиты нарушенных прав.

Право на участие и Закон об админпроцедуре

Во исполнение решений СНБО по противодействию коррупции начались массовые проверки обоснованности ранее установленных статусов инвалидности. Как свидетельствует актуальная судебная практика, этот процесс часто сопровождается игнорированием Закона «Об административной процедуре», проведением освидетельствований без участия пациентов и выборочным отношением к медицинским документам.

Важным рычагом защиты для граждан стало применение судами Закона Украины «Об административной процедуре» № 2073-IX к деятельности экспертных команд.

В делах № 280/4627/25, № 160/29786/25 и № 560/20425/25 пациенты узнавали об отмене инвалидности постфактум — после прекращения выплат в Пенсионном фонде. Центр оценивания утверждал, что освидетельствование проводилось заочно во исполнение запросов правоохранителей.

Суды подчеркнули, что участник производства имеет право знать о его начале и быть заслушанным до принятия акта, негативно влияющего на его права. Отсутствие уведомления лица о проверке является существенным нарушением принципов законности и открытости. Нарушение права на участие не является формальным, поскольку лишает лицо возможности предоставить дополнительные документы и пройти объективное обследование.

Дело № 280/4630/25. ГУ «УкрГОСНИИ МСПИ МЗ Украины» подало кассационную жалобу на решение Запорожского окружного административного суда и постановление апелляционного административного суда по делу по иску лица о признании противоправным и отмене решения. Суды предыдущих инстанций удовлетворяли иск, однако институт настаивал на неполном выяснении судами обстоятельств дела.

Коллегия судей Верховного Суда удовлетворила кассационную жалобу института частично, отменила решения судов первой и апелляционной инстанций и направила дело на новое рассмотрение.

Верховный Суд отметил, что суды низших инстанций ограничились лишь формальным констатированием процедурных огрехов, но не исследовали первичные медицинские документы, подтверждающие или опровергающие реальное состояние здоровья истца.

Согласно ст. 242 и ст. 353 КАС Украины судебное решение должно быть законным и обоснованным, а неизучение медицинских доказательств по сути при наличии противоречий является основанием для отмены судебных решений и направления дела на новое рассмотрение.

Письма правоохранительных органов

Проверки часто инициируются на основании писем от СБУ или ГБР, где содержатся лишь перечни сотен фамилий без указания конкретных нарушений.

Дела № 120/9870/25, № 480/9924/25. Ссылка ответчика только на номер уголовного производства или общее письмо ГУНП не является процессуальным решением в понимании УПК Украины. Пункт 51 Порядка № 1338 требует наличия постановления следователя, прокурора или определения суда в отношении конкретного лица. При отсутствии такого акта у Центра нет законных оснований для инициирования проверки.

Верховный Суд отметил, что суд обязан самостоятельно истребовать и исследовать эти документы, чтобы проверить законность инициирования процедуры, а не просто констатировать их отсутствие.

Когда экспертная команда может отменить инвалидность заочно?

Верховный Суд в деле № 360/660/25 разъяснил, что в период действия военного положения Центр оценивания действует как орган административного надзора. Если несоответствие диагноза критериям инвалидности очевидно непосредственно из имеющейся медицинской документации (например, диагноз вообще не предусматривает группу по стандартам), орган имеет право отменить решение заочно.

Если же для установления соответствия критериям необходима дополнительная медицинская оценка или освидетельствование, орган обязан инициировать очную процедуру с соблюдением гарантий участия лица. Очевидное несоответствие — это недостаток, который выявляется без дополнительных исследований.

Игнорирование объективных данных и справок ВВК

Дело № 380/6477/26. Врач-терапевт при формировании электронного направления проигнорировал действующую справку ВВК участника боевых действий с диагнозом «врожденный порок сердца» и вместо этого внес более легкий код болезни. Экспертная команда ОЦПФ отказала в инвалидности, базируясь только на этой записи.

Суд признал такое решение необоснованным, поскольку экспертная команда обязана исследовать не только записи в системе, но и бумажные оригиналы документов и дополнительные обследования (УЗИ, велоэргометрия), предоставленные пациентом.

Возврат пенсии ПФУ после отмены инвалидности

Отмена статуса инвалидности не означает автоматической обязанности вернуть ранее полученную пенсию. Такой вывод следует из материалов дела № 480/9924/25.

В этом деле после отмены III группы инвалидности Пенсионный фонд требовал от пенсионера вернуть 173 821,40 грн, считая эти выплаты излишне полученными.

В то же время суд обратил внимание, что для взыскания излишне выплаченной пенсии недостаточно самого факта отмены инвалидности. Обязательным условием является установление злоупотребления со стороны пенсионера, в частности предоставление им заведомо ложных сведений.

Если же переплата возникла в результате ошибки экспертной команды, изменения подходов к оцениванию или других обстоятельств, не зависящих от лица, возлагать обязанность по возврату средств на пенсионера неправомерно.

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