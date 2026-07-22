В Сумах 23 июля все телефоны могут внезапно подать громкий сигнал: что произошло

23 июля в Сумах и Сумском районе проведут тестирование системы экстренного оповещения населения.

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В Сумах и Сумском районе 23 июля проведут тестирование системы экстренного оповещения населения. В течение нескольких часов жители будут получать на мобильные телефоны тестовые уведомления, которые будут сопровождаться громким звуковым сигналом. Об этом сообщила Сумская ОВА.

Проверка работы системы запланирована на 23 июля с 11:00 до 14:00. В это время все, кто будет находиться на территории Сум и Сумского района, могут получить специальное тестовое сообщение на свои мобильные устройства.

Уведомление может поступить в любой момент в течение трех часов. Оно будет сопровождаться громким сигналом и автоматически отобразится на экране смартфона, даже если телефон заблокирован или в этот момент открыто другое приложение.

В областной военной администрации подчеркнули, что тестирование носит исключительно плановый характер и проводится для проверки работоспособности системы оперативного информирования населения. Получение такого сообщения не будет свидетельствовать о наличии какой-либо реальной угрозы, поэтому жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению проверки.

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