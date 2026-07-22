Суд объяснил, когда проценты по онлайн-кредиту могут быть признаны несправедливыми и уменьшены

Беляевский районный суд Одесской области частично удовлетворил иск ООО о взыскании задолженности, признав несоразмерными начисленные проценты по онлайн-кредиту и уменьшив их с более чем 18,6 тыс. грн до суммы основного долга - 9 тыс. грн.

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Беляевский районный суд Одесской области рассмотрел в порядке упрощенного искового производства гражданское дело № 496/3097/25 по иску ООО о взыскании задолженности по договору потребительского кредита, заключенному в электронной форме.

Суд признал доказанными факт заключения кредитного договора и получения заемщиком кредитных средств, однако отказался взыскивать проценты в заявленном размере, сочтя их явно несоразмерными, и уменьшил сумму процентов до размера основного долга.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованием взыскать задолженность по договору №459697-КС-001 о предоставлении кредита, заключенному 11 февраля 2023 года в электронной форме в соответствии с требованиями Закона «Об электронной коммерции». Кредитный договор был подписан электронной подписью с использованием одноразового идентификатора.

По условиям договора заемщику было предоставлено 9000 грн сроком на 16 недель с фиксированной процентной ставкой 2 % в день и комиссией за предоставление кредита в размере 1350 грн. Срок действия договора был определен до 3 июня 2023 года.

Истец указывал, что надлежащим образом исполнил свои договорные обязательства и перечислил кредитные средства на банковскую карту, указанную заемщиком при оформлении кредита в личном кабинете. Факт выдачи кредита подтверждался выпиской о движении средств по банковской карте, а также письмом платежного партнера ООО об успешном перечислении 9000 грн.

В связи с невыполнением заемщиком условий договора по состоянию на 15 мая 2025 года, согласно расчету кредитора, образовалась задолженность в сумме 29 021,08 грн, которая состояла из 9000 грн основного долга, 18 671,08 грн процентов за пользование кредитом и 1350 грн комиссии.

Представитель истца просил рассмотреть дело в его отсутствие и не возражал против вынесения заочного решения. Ответчик, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте судебного заседания, в суд не явился, отзыв на иск не подал и причин неявки не сообщил. При наличии условий, предусмотренных статьей 280 ГПК Украины, суд осуществил заочное рассмотрение дела.

Позиция суда

Исследовав материалы дела, суд установил, что кредитный договор был заключен в соответствии с требованиями Закона Украины «Об электронной коммерции» путем использования информационно-коммуникационной системы кредитодателя и подписан электронной подписью с использованием одноразового идентификатора.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьями 11 и 12 Закона «Об электронной коммерции» электронный договор, подписанный в установленном законом порядке, приравнивается по своим правовым последствиям к договору, заключенному в письменной форме, а каждый экземпляр такого электронного документа является его оригиналом.

Оценив представленные доказательства, суд признал доказанными как факт заключения кредитного договора, так и факт получения заемщиком кредитных средств. Представленные истцом документы были признаны надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами в подтверждение заявленных требований. Вместе с тем ответчик не представил никаких доказательств надлежащего исполнения своих договорных обязательств.

Вместе с тем суд не согласился с заявленным ко взысканию размером процентов за пользование кредитом.

Суд указал, что в соответствии с пунктом 5 части третьей статьи 18 Закона Украины «О защите прав потребителей» несправедливыми являются условия договора, предусматривающие уплату потребителем непропорционально большой суммы компенсации в случае невыполнения им своих обязательств.

По мнению суда, возможность кредитора взыскивать с потребителя чрезмерные суммы процентов искажает их правовую природу, поскольку проценты перестают быть средством стимулирования надлежащего исполнения денежного обязательства и превращаются в несправедливо непомерное бремя для потребителя и источник необоснованной прибыли кредитодателя.

Суд также отметил, что участие потребителя в кредитных правоотношениях как более слабой стороны требует особой правовой защиты, что следует, в частности, из части четвертой статьи 42 Конституции Украины. При этом свобода договора не является абсолютной и должна реализовываться с соблюдением принципов справедливости, добросовестности, разумности и пропорциональности.

В подтверждение такого подхода суд сослался на Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 года №39/248 «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей», Хартию защиты потребителей, Директивы Европейского Союза 2005/29/ЕС и 2008/48/ЕС, а также решение Конституционного Суда Украины от 10 ноября 2011 года №15-рп/2011 по делу о защите прав потребителей кредитных услуг.

Кроме того, суд учел правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 12 февраля 2025 года по делу №679/1103/23.

Суд подчеркнул, что при разрешении спора необходимо исходить из согласованных сторонами условий кредитного договора, однако не допускать ситуации, когда применение отдельных договорных положений приводит к начислению непропорционально большой компенсации, что противоречит принципам верховенства права.

Выводы суда

Оценив соотношение заявленных ко взысканию процентов и суммы основного долга, суд обратил внимание, что кредитодатель просил взыскать 18 671,08 грн процентов при сумме кредита 9000 грн, то есть размер процентов более чем в два раза превышал сумму фактически предоставленных денежных средств.

Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах последствия неисполнения должником обязательства становятся очевидно более выгодными для кредитора, чем надлежащее исполнение договора, что не соответствует принципам справедливости, разумности и пропорциональности.

В связи с этим суд уменьшил сумму процентов до размера основного долга — 9000 грн.

В результате суд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 19 350 грн задолженности, из которых 9000 грн составляют основной долг, 9000 грн — проценты за пользование кредитом, а 1350 грн — комиссия за предоставление кредита. Также в пользу истца взыскано 1615,15 грн судебного сбора пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. В остальной части иска суд отказал.

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