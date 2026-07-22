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Апелляционный суд напомнил, при каких условиях ребенка могут отобрать у родителей без лишения родительских прав

09:32, 22 июля 2026 161
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Херсонский апелляционный суд оставил по-прежнему решение об отказе в отобрании четырех детей у матери, поскольку служба по делам детей не доказала наличия реальной опасности для них.
Апелляционный суд напомнил, при каких условиях ребенка могут отобрать у родителей без лишения родительских прав
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Херсонский апелляционный суд пересмотрел решение Великоалександровского районного суда Херсонской области по делу №673/348/25, рассмотрев иск службы по делам детей об отобрании у матери четырех малолетних детей без лишения ее родительских прав, а также о взыскании с нее алиментов. Об этом сообщили в суде.

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Обстоятельства дела

Истец ссылался на ненадлежащее исполнение матерью родительских обязанностей, пребывание семьи под социальным сопровождением, факт домашнего насилия, сложные жилищно-бытовые условия и злоупотребление алкогольными напитками.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, отметив, что отобрание детей у родителей является крайней мерой. Было учтено, что после временного устройства детей в центр социально-психологической реабилитации мать прошла лечение, трудоустроилась, создала надлежащие условия для проживания детей, поддерживала с ними связь и регулярно их навещала.

Апелляционный суд согласился с этими выводами. Коллегия судей напомнила, что в соответствии с ч. 3 ст. 51 Конституции Украины семья, детство, материнство и отцовство находятся под защитой государства. Согласно ч. 1, 5 ст. 5 Семейного кодекса Украины государство охраняет семью и создает условия для ее укрепления, а вмешательство в семейную жизнь допускается лишь в случаях, предусмотренных законом.

Суд также сослался на ч. 7 ст. 7 Семейного кодекса Украины, ст. 3 Конвенции о правах ребенка, ст. 8 и ст. 10 Закона Украины «Об охране детства», которые обязывают обеспечивать наилучшие интересы ребенка, надлежащие условия для его развития, защиту достоинства, свободы и личной неприкосновенности.

Ключевое значение в деле имела ст. 170 Семейного кодекса Украины. Она предусматривает возможность отобрания ребенка у родителей без лишения родительских прав, если оставление ребенка с ними представляет опасность для его жизни, здоровья или нравственного воспитания. При этом такое вмешательство должно быть обоснованным и соразмерным.

Что сказал апелляционный суд

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истец не доказал наличие актуальной опасности для детей на момент рассмотрения дела. Вместе с тем материалы дела свидетельствовали о том, что мать приняла меры для изменения образа жизни: прошла лечение, официально трудоустроилась, инициировала обследование жилищно-бытовых условий для возвращения детей и поддерживала с ними постоянный контакт.

Суд также учел мнение детей, которые были заслушаны в присутствии психолога и выразили желание вернуться домой и проживать с матерью. Представитель центра социально-психологической реабилитации также подтвердила наличие сильной психологической связи между матерью и детьми.

Доводы апелляционной жалобы, основанные на новых доказательствах, суд отклонил, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 367 Гражданского процессуального кодекса Украины такие доказательства принимаются апелляционным судом лишь в исключительных случаях, если доказана невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, объективно не зависящим от лица.

Оценив доказательства по правилам ст. 89 Гражданского процессуального кодекса Украины и учитывая обязанность сторон доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются, в соответствии со ст. 12 и ст. 81 Гражданского процессуального кодекса Украины, Херсонский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

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