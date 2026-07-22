Иностранцам могут разрешить работать в Украине только в тех сферах, где отсутствуют украинские кандидаты

Вакансий становится больше, работников — меньше: Украина ищет способ преодолеть кадровый дефицит и одновременно не ослабить позиции собственных граждан.

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В Украине из-за роста нагрузки на украинский рынок труда и дефицита работников обсуждают возможность привлечения иностранной рабочей силы. Этот вопрос стал одним из наиболее дискуссионных на фоне кадрового дефицита, полномасштабной войны и необходимости восстановления экономики. Вместе с тем в 2025 году государство официально трудоустроило 4 720 иностранцев — почти вдвое меньше, чем в 2020 году, когда таких работников было 9 880.

Об этом 21 июля заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на слушаниях на тему: «Рынок занятости Украины под давлением: привлечение иностранной рабочей силы, защита украинских работников и контроль государства за миграционными процессами».

Как отметила Галина Третьякова, несмотря на почти двукратное падение общего количества трудоустроенных иностранцев, в ряде отраслей их стало больше. В частности, почти вдвое выросло количество иностранцев, трудоустроенных в перерабатывающей промышленности. Рост также зафиксирован в сфере временного размещения и организации питания, а также в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи — здесь показатель увеличился примерно на 10% по сравнению с 2020 годом. Четвертая отрасль — деятельность в сфере административных услуг.

Среди основных проблем в сфере трудоустройства иностранцев участники слушаний назвали процедуры выдачи разрешений на работу и видов на жительство, а также необходимость создания принципа «единого окна» — когда иностранец или работодатель сможет пройти все основные процедуры, связанные с трудоустройством, оформлением документов и пребыванием в Украине, через единый согласованный механизм, а не обращаться в несколько разных государственных органов.

Также речь идет о необходимости определить реальные потребности украинского рынка труда, которые невозможно обеспечить внутренними ресурсами, усилить выявление и проверку иностранцев, а также усовершенствовать механизмы их выдворения в случаях, предусмотренных законодательством.

Кадровый дефицит или конкуренция за работника: что будет с украинцами

Украина уже сталкивается с острой нехваткой работников, особенно в производстве, строительстве, технических профессиях, медицине и сфере услуг. Именно это стало одним из главных аргументов в пользу возможного привлечения иностранной рабочей силы.

В то же время во время слушаний подчеркивалось, что иностранные работники не должны стать способом заменить украинцев или создать неравные условия на рынке труда. Представители бизнеса предлагали сначала предоставлять возможность трудоустроиться украинским гражданам, а уже после этого привлекать иностранцев, если вакансию не удается закрыть.

В этом контексте возникает и вопрос оплаты труда. Если для привлечения иностранного работника работодателю придется предлагать более высокую зарплату или дополнительные финансовые стимулы, это может создать напряженность на рынке труда. В то же время искусственное занижение оплаты труда для иностранцев создает риск эксплуатации и противоречит принципу равных трудовых прав. Поэтому вопрос заключается не только в том, сколько иностранных работников нужно Украине, но и в том, на каких условиях они будут работать и как государство будет гарантировать, что привлечение иностранцев не ухудшит положение украинских работников.

Не хватает того уровня жизни, к которому украинцы хотели бы вернуться

Во время слушаний говорилось о том, что Украина должна решать проблему кадрового дефицита не за счет массового привлечения дешевой иностранной рабочей силы, а путем возвращения собственных граждан, переподготовки безработных и создания условий для трудоустройства ветеранов, ВПЛ, молодежи и людей старшего возраста.

В то же время общинам не хватает:

врачей;

учителей;

инженеров;

строителей;

работников коммунальной сферы;

водителей общественного транспорта.

Также подчеркивалось, что потенциально украинских работников достаточно, однако государство не создало условий, при которых они хотят или могут вернуться на украинский рынок труда. В первую очередь государство должно создать условия для возвращения украинцев из-за границы, трудоустройства ветеранов, ВПЛ, молодежи и людей старшего возраста. Некоторые участники слушаний поддержали привлечение иностранных студентов для обучения в Украине, поскольку это позволяет привлекать валютные средства, но выступили против трудовой миграции, заявив, что иностранные работники могут конкурировать с украинцами за рабочие места.

Кадровый дефицит усиливается: вакансий становится больше, а работников — меньше

Проблема нехватки кадров проявляется не только в прогнозах, но и в текущей статистике рынка труда. За время полномасштабной войны количество работников на микропредприятиях сократилось на 20% — на 137 тысяч человек. Еще на 194 тысячи уменьшилось количество работников у физических лиц — предпринимателей.

В то же время работодатели продолжают искать людей: за последние два года количество вакансий в базе Государственной службы занятости выросло почти на 50%. Наибольшее сокращение занятости пришлось на промышленность и транспорт — доля промышленности в структуре занятости уменьшилась с 24,9% до 22,6%, а транспорта — с 8,6% до 8,4%.

На этом фоне меняется и структура предпринимательства. Количество женщин-ФЛП за время полномасштабной войны выросло на 41,6% по сравнению с довоенным уровнем — впервые женщины превысили мужчин по количеству зарегистрированных ФЛП. В то же время в Украине работают 21 967 ФЛП с иностранным гражданством, что составляет около 1,2% от общего количества. Каждый четвертый из них зарегистрирован в Киеве, а наиболее распространенные сферы деятельности — торговля, гостинично-ресторанный бизнес и IT.

Растет и уровень оплаты труда, хотя разрыв между разными сферами остается значительным. Средняя зарплата в 2025 году составляла 25 946 грн, а в первом квартале 2026 года выросла до 28 885 грн. В IT средняя зарплата достигала около 66 тысяч грн, тогда как в сфере образования — 16 110 грн. Гендерный разрыв в оплате труда за это время также увеличился — с 18,6% в 2021 году до 27,4% в 2025 году.

Участники слушаний также подчеркнули, что государство до сих пор не располагает актуальными данными о демографической ситуации. Последняя перепись населения в Украине состоялась еще в декабре 2001 года. Поэтому точное понимание того, сколько людей сегодня живет в Украине и каким реальным трудовым потенциалом располагает страна, остается одним из ключевых вопросов для формирования политики занятости.

Привлечение трудовых мигрантов может столкнуться с проблемой общественного восприятия

В то же время вопрос трудовых мигрантов требует «очень точечной» коммуникации с украинским обществом. По ее мнению, наибольшим риском для привлечения трудовых мигрантов может стать восприятие украинцами граждан разных стран, которые потенциально могут приехать работать в Украину.

В первую очередь Украина должна трудоустраивать собственных граждан, реинтегрировать ветеранов и предоставлять рабочие места внутренне перемещенным лицам. Кроме того, трудовая миграция является вопросом устойчивости экономики.

В частности, в Международной организации по миграции подчеркнули, что привлечение иностранных работников должно происходить на основе реальных данных о потребностях рынка труда и одновременно с защитой прав работников.

Представительница МОМ также предупредила, что слабое регулирование трудовой миграции может приводить к эксплуатации работников, нарушению их трудовых прав и незадекларированной занятости. В худших случаях, по ее словам, международный рекрутинг и трудоустройство могут создавать риски торговли людьми.

Как Украине защитить своих граждан

Кадровый дефицит является серьезным последствием полномасштабного вторжения, который усиливается из-за выезда граждан за границу, внутреннего перемещения населения и других последствий войны. В то же время потребность экономики в работниках растет. Поэтому государство должно искать комплексные механизмы привлечения людей на рынок труда — прежде всего создавать условия для возвращения украинцев и трудоустройства тех групп населения, которые сейчас остаются недостаточно вовлеченными. Параллельно может рассматриваться и привлечение иностранных работников там, где внутренних ресурсов недостаточно.

Такой процесс должен происходить по четким и прозрачным правилам, с приоритетом защиты украинских работников и их трудовых прав.

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