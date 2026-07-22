Бесплатный проезд для детей и школьников: как оформить учащийся билет

Дети до шести лет имеют право на бесплатный проезд, если они не занимают отдельное место в автобусе.

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Дети и школьники в Украине могут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте, однако для этого необходимо соблюдать установленные возрастные требования и оформить ученический билет.

Как говорится в Законе Украины «Об автомобильном транспорте», дети до шести лет имеют право на бесплатный проезд в автобусах при условии, что они не занимают отдельного места. Льгота действует как на внутренних, так и на международных автобусных рейсах. Один взрослый может бесплатно перевозить одного ребенка в возрасте до шести лет, держа его на руках на пассажирском сиденье. Для поездок международными автобусами необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Для детей старше шести лет необходимо приобрести обычный билет. При этом самостоятельно пользоваться можно только городскими автобусами детям, которые достигли шестилетнего возраста, тогда как поездки междугородними и международными автобусами без сопровождения взрослых запрещены до 14 лет.

В сервисе «Киев Цифровой» напомнили, что с 1 сентября до конца июня школьники имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Льгота распространяется на автобусы, метро, трамваи и троллейбусы. Для ее использования необходимо провалидировать ученический билет.

Чтобы бесплатно оформить цифровой ученический билет, необходимо воспользоваться сервисом «Заказ ученического», заполнить данные ученика и подать заявку. После подтверждения информации учебным заведением пользователь получает номер и PIN-код ученического билета, которые необходимо добавить в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».

После получения пластикового ученического билета его можно перевести в цифровой формат в приложении, что позволит пользоваться льготой без необходимости постоянно носить с собой пластиковую карту.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «Укрзализныця» сообщила, что стоимость разового проезда в Kyiv City Express будет приведена в соответствие с тарифами на проезд в общественном транспорте Киева. Дополнительно ситуацию осложняет то, что город с 2021 года не компенсирует «Укрзализныце» расходы на перевозку льготных категорий пассажиров. Только с начала 2026 года эта задолженность уже превысила 10 млн грн.