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Гражданскую авиацию могут возобновить через 3–5 месяцев: в Раде назвали главное условие

12:40, 10 июля 2026
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В Раде заявили, что возобновление авиасообщения возможно после обеспечения условий безопасности.
Гражданскую авиацию могут возобновить через 3–5 месяцев: в Раде назвали главное условие
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В Украине возобновить гражданскую авиацию можно в течение 3–5 месяцев, если будет обеспечен необходимый уровень безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

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По его словам, в государственном бюджете уже предусмотрены средства на поддержку функционирования украинских аэропортов, а также на финансирование персонала, обслуживающего объекты авиационной инфраструктуры.

Запуск возможен после создания безопасных условий

Владимир Крейденко отметил, что ключевым условием для возобновления полетов является подготовка эффективных мер безопасности.

По его словам, если будет сформирована соответствующая команда, подготовлены условия безопасности и отработан механизм защиты аэропортов, гражданскую авиацию можно будет запустить в течение трех-пяти месяцев.

«Если будет команда, будут созданы условия безопасности и разработан план обеспечения безопасности именно этих аэропортов, то в течение 3–5 месяцев мы сможем это сделать, возобновить работу гражданской авиации, и люди смогут пользоваться услугами наших отечественных авиакомпаний, путешествуя за границу», — отметил парламентарий.

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Верховная Рада Украины авиация

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