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На Аляске медведь заглянул в супермаркет: взял персик, сделал «кружок» и спокойно ушел — фото и видео

07:18, 11 июля 2026
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Животное спокойно прогуливалось по торговому центру, заглянуло в продуктовый отдел и вернулось в лес без каких-либо затруднений.
На Аляске медведь заглянул в супермаркет: взял персик, сделал «кружок» и спокойно ушел — фото и видео
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На Аляске молодой чёрный медведь зашёл в торговый центр на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, съел персик и справил нужду на полу, прежде чем покинуть здание. Необычный инцидент произошёл утром в воскресенье и попал на видео, сообщает New York Post.

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Медведь зашел в магазин через автоматические двери

По информации представителя военной базы JBER, животное зашло в торговый центр кооператива около 9:00 утра.

На видео видно, как молодой черный медведь проходит через автоматические двери и спокойно осматривает помещение. Впоследствии он взял в продуктовом магазине персик и съел его.

Работники спрятались от незваного гостя

Работник парикмахерской на территории базы Кори Годбаут рассказал, что ждал первого клиента, когда услышал крик коллеги.

«Моя коллега, которая стригла волосы передо мной, крикнула: „Медведь!“», — вспоминает он.

По его словам, когда он поднял взгляд, медведь уже заходил в парикмахерскую. Сотрудники спрятались в комнате отдыха и закрыли за собой дверь.

Через несколько минут они вышли и увидели, что животное направляется в продуктовый магазин, где взяло персик. По словам Годбаута, несколько человек пытались напугать медведя, чтобы тот покинул помещение.

Перед выходом медведь вернулся к парикмахерской

После этого медведь снова направился в сторону парикмахерской. Сотрудники успели вернуться в магазин и запереть дверь.

«Затем мы наблюдали за ним из окна, и именно тогда он решил, знаете, воспользоваться туалетом в коридоре», — рассказал Годбаут.

После этого животное покинуло здание.

Медведя вернули в лес

По словам представителя JBER, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов по охране природы, которые безопасно сопроводили медведя к реке, а оттуда — в лес.

Менеджер программы JBER по вопросам дикой природы Колетт Брандт сообщила, что медведь случайно активировал автоматические двери, поэтому его появление в торговом центре не было преднамеренным.

Она также отметила, что после установки на военной базе контейнеров для мусора, устойчивых к медведям, количество подобных вызовов уменьшилось. В то же время в течение последнего года на базе JBER из соображений общественной безопасности усыпили семерых медведей.

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США животные

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