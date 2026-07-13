Топ-менеджер оборонного предприятия создавал налоговые накладные во время больничного: Верховный Суд признал его увольнение законным

Верховный Суд разъяснил, при каких условиях систематическое нарушение трудовой дисциплины является законным основанием для увольнения.

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Верховный Суд подтвердил законность увольнения работника государственного предприятия Министерства обороны Украины за систематическое нарушение трудовой дисциплины и разъяснил, что неполучение работодателем письменных объяснений работника перед применением дисциплинарного взыскания само по себе не является основанием для восстановления на работе, если факт дисциплинарного проступка доказан.

К такому выводу пришла Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в постановлении от 20 мая 2026 года по делу № 761/41818/21.

По материалам дела, истец просил отменить приказы о дисциплинарном взыскании и увольнении, восстановить его на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и 100 тыс. Грн морального вреда. Он утверждал, что был незаконно уволен по пункту 3 части первой статьи 40 КЗоТ Украины, поскольку не занимал должность, с которой был уволен, не был ознакомлен со своими должностными обязанностями, работодатель не доказал систематичность нарушений и не истребовал у него письменные объяснения перед увольнением.

В свою очередь работодатель ссылался на результаты служебных проверок и аудиторского отчета. В частности, указывал на выявленные нарушения бухгалтерского и налогового учета, которые, по выводам комиссии, привели к задолженности предприятия по НДС в размере 133 913,57 грн. Кроме того, работодатель отмечал, что во время пребывания на больничном работник неправомерно вмешался в бухгалтерский и налоговый учет через программу ME.DOC. Именно эти обстоятельства стали основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания в виде увольнения.

Шевченковский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска, а Киевский апелляционный суд согласился с этим решением.

Судебные решения мотивированы тем, что истец не предоставил доказательств незаконности действий работодателя как при объявлении выговора, так и при увольнении на основании пункта 3 части первой статьи 40 КЗоТ Украины. Не были доказаны обстоятельства, подтверждающие несоблюдение ответчиком процедуры увольнения. В частности, работодатель доказал законность увольнения истца.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд напомнил, что в соответствии со статьей 139 КЗоТ Украины работники обязаны честно и добросовестно трудиться, своевременно выполнять распоряжения работодателя, соблюдать трудовую дисциплину и бережно относиться к имуществу предприятия.

Суд отметил, что за нарушение трудовой дисциплины к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, в частности выговор или увольнение. При этом до применения такого взыскания работодатель обязан потребовать от работника письменные объяснения, а при выборе вида взыскания учитывать тяжесть проступка, причиненный ущерб, обстоятельства его совершения и предыдущую работу работника.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что согласно пункту 3 части первой статьи 40 КЗоТ Украины трудовой договор может быть расторгнут в случае систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если ранее к нему уже применялись дисциплинарные или общественные взыскания.

Суд подчеркнул, что увольнение по этому основанию возможно только за новый дисциплинарный проступок, совершенный после применения предыдущего дисциплинарного взыскания, которое не утратило юридической силы и не было снято досрочно.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что работодатель доказал законность увольнения работника по пункту 3 части первой статьи 40 КЗоТ Украины. Суд напомнил, что увольнение по этому основанию возможно лишь при наличии совокупности условий. Работник должен без уважительных причин систематически нарушать трудовые обязанности после применения к нему дисциплинарного взыскания, а работодатель обязан доказать факт нового дисциплинарного проступка.

Верховный Суд отметил, что до увольнения истцу уже был объявлен выговор приказом от 20 сентября 2021 года. Впоследствии работодатель зафиксировал новое нарушение трудовой дисциплины, которое и стало основанием для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения.

Суд также отклонил доводы истца о том, что его уволили с должности, которую он не занимал. Коллегия судей указала, что материалы дела подтверждают его назначение на должность заместителя директора приказом от 12 февраля 2021 года, с которым он был ознакомлен под подпись. Кроме того, ранее истец временно исполнял обязанности директора этого предприятия, поэтому был осведомлен о его учредительных документах, правилах внутреннего трудового распорядка и должностных обязанностях.

Отдельно Верховный Суд согласился с тем, что работодатель не истребовал у работника письменные объяснения перед увольнением, как того требует статья 149 КЗоТ Украины. Вместе с тем коллегия судей подчеркнула, что само по себе это нарушение не является безусловным основанием для восстановления на работе, если работодатель доказал факт совершения работником дисциплинарного проступка и правомерность применения увольнения.

Учитывая изложенное, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение Шевченковского районного суда города Киева и постановление Киевского апелляционного суда — без изменений.

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