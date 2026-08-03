Контракт или мобилизация: в чем главные различия и что между ними общего

Какие условия службы, социальные гарантии и возможности предусмотрены для мобилизованных и военнослужащих по контракту.

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Во время действия военного положения украинцы могут присоединиться к Силам обороны двумя основными способами — по мобилизации или по контракту. Оба варианта предусматривают выполнение воинского долга, однако отличаются порядком поступления на службу, возможностью выбирать подразделение, условиями прохождения службы и отдельными социальными гарантиями.

Объясняем, чем отличаются контракт и мобилизация, какие преимущества имеет контрактная служба и что общего между обеими формами прохождения военной службы.

Контракт и мобилизация: в чем главное различие

Одним из ключевых отличий является то, что контрактная служба позволяет самостоятельно выбрать конкретное подразделение и должность в соответствии со своими навыками, опытом, интересами и профессиональными стремлениями. Кроме того, заключить контракт можно без посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В то же время военнослужащие, призванные по мобилизации, после прохождения подготовки направляются в ту воинскую часть, которая на момент комплектования больше всего нуждается в личном составе.

Какие контракты можно заключить в ВСУ

Ранее контракт заключался на срок от одного до пяти лет, а для пилотов военной авиации — до десяти лет.

Министерство обороны ввело контракты с четко определенными сроками службы — от 10 до 24 месяцев. Среди них:

пехотно-штурмовой;

боевой;

базовый.

Для военнослужащих, которые были уволены со службы во время действия военного положения, предусмотрена возможность заключить контракт сроком на шесть месяцев.

Отдельно с 2025 года действует программа «Контракт 18–24», которая позволяет вступить в ряды Вооруженных сил Украины молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет, не подлежащим призыву по мобилизации.

Также доступны отдельные контракты для лиц в возрасте 60 лет, а также для иностранцев и лиц без гражданства.

Требования к кандидатам на контрактную службу

Для заключения контракта кандидат должен соответствовать установленным требованиям, в частности:

быть годным к военной службе по медицинским показателям;

иметь достаточный уровень физической подготовки (при необходимости);

быть психологически устойчивым к стрессовым ситуациям;

иметь базовое общее образование.

Когда увольняют мобилизованных военнослужащих

Лица, призванные на военную службу по мобилизации, проходят службу до момента увольнения в запас в соответствии с указом Президента Украины после завершения военного положения либо по другим предусмотренным законодательством основаниям.

Среди индивидуальных причин увольнения могут быть, в частности, состояние здоровья, семейные обстоятельства и другие основания, определенные законом.

Можно ли перейти с мобилизации на контракт

В Министерстве обороны подчеркивают, что военнослужащий, проходящий службу по призыву во время мобилизации и соответствующий требованиям к кандидатам, может заключить контракт на любом этапе службы.

Для этого необходимо подать рапорт и пройти соответствующее оформление. После этого военнослужащий продолжает службу в той же воинской части, но уже на условиях контракта и с соответствующим пакетом гарантий.

Что общего между контрактом и мобилизацией

Несмотря на различный порядок поступления на службу, мобилизованные и контрактники имеют одинаковые права и обязанности во время прохождения военной службы.

В частности, они:

получают денежное, вещевое и продовольственное обеспечение;

проходят военную подготовку;

принимают участие в выполнении боевых задач;

получают воинские звания;

могут назначаться на командные должности;

после получения статуса участника боевых действий пользуются одинаковыми льготами.

Какие преимущества имеет контрактная служба

Среди основных преимуществ службы по контракту Министерство обороны называет:

выплаты при заключении первого контракта;

льготный кредит по программе «єОселя» под 3%, которым уже воспользовались более 10 тысяч военнослужащих;

льготный кредит «єОселя» под 0% для военнослужащих, выполнивших условия «Контракта 18–24»;

компенсацию расходов на аренду жилья и финансовую помощь при переезде;

возможность планировать и строить военную карьеру.

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