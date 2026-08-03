Льготы ветеранов больше не будут зависеть от наличия средств в бюджете — законопроект

Законопроект должен усилить правовые гарантии для ветеранов войны и членов их семей в сфере социальной защиты.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15457, который должен усилить гарантии социальной защиты ветеранов войны и членов их семей. Документ предлагает закрепить в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» норму, согласно которой недостаточное бюджетное финансирование не может быть основанием для отмены или сужения предусмотренных законом льгот.

В проблема

Необходимость внесения изменений связана с тем, что законами о Государственном бюджете Украины уже неоднократно ограничивались льготы для лиц, уволенных с военной службы, а также других категорий граждан, имеющих право на социальные гарантии. Причиной таких ограничений авторы законопроекта называют недостаточное бюджетное финансирование.

В пояснительной записке отмечается, что таким образом ветераны и другие категории лиц, имеющие право на социальные гарантии, сталкиваются с ограничением права на социальную защиту, хотя сам специальный закон не изменяется. Такая практика создает коллизию между двумя законами одинаковой юридической силы — Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и законом о Государственном бюджете Украины.

В обоснование необходимости внесения изменений авторы законопроекта приводят практику Конституционного Суда Украины. В частности, в решении от 28 августа 2020 года № 10-р/2020 КСУ указал, что предмет закона о Государственном бюджете четко определен Конституцией Украины. Поэтому такой закон не может отменять или изменять права, льготы, компенсации или гарантии, установленные другими законами. Кроме того, в решении от 22 мая 2008 года № 10-рп/2008 суд пришел к выводу, что изменения в другие законы не могут вноситься через закон о Государственном бюджете. Если возникает необходимость изменить специальное законодательство, для этого должен приниматься отдельный закон.

Также авторы ссылаются на постановление Верховного Суда от 11 февраля 2026 года по делу № 440/11441/25. Суд отметил, что изменить правовое регулирование в сфере социальной защиты можно только путем внесения изменений именно в специальный закон, а не через другие нормативно-правовые акты.

Какие изменения предлагают

Законопроект предусматривает внесение изменений в две статьи Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Предлагается дополнить часть третью статьи 2 положением о том, что недействительными являются не только нормативные акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, ограничивающие права ветеранов, но и те, которые вводят дополнительные условия для получения предусмотренных законом льгот.

Также предлагается дополнить статью 17 новой нормой, согласно которой ограниченное бюджетное финансирование не может быть основанием для отмены или изменения объема прав, обязанностей, льгот, компенсаций и гарантий, определенных Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Таким образом, законопроект предусматривает, что органы государственной власти и местного самоуправления не смогут своими нормативными актами ограничивать льготы ветеранов или устанавливать дополнительные условия для их получения. В частности, предлагается запретить ставить право на льготы в зависимость от уровня дохода семьи ветерана. Кроме того, документ прямо закрепляет, что недостаточное бюджетное финансирование не может быть основанием для отмены или сужения предусмотренных законом прав, льгот, компенсаций и социальных гарантий.

Что может измениться

В случае принятия законопроекта его авторы ожидают, что гарантии, предусмотренные Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», будет сложнее ограничить положениями других нормативно-правовых актов или из-за недостаточного бюджетного финансирования.

Кроме того, законопроект должен сделать невозможным установление дополнительных критериев для получения ветеранских льгот, если такие условия прямо не предусмотрены самим законом.

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