Обучение по программе обмена Erasmus+ не гарантирует защиту от отчисления: Верховный Суд объяснил почему

Трехстороннее соглашение об обучении по программе Erasmus+ не является основанием для приобретения статуса участника академической мобильности без соблюдения установленной процедуры.

Иллюстративное фото, источник - nupp.edu.ua

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Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда 28 июля 2026 года по делу № 694/515/25 рассмотрел спор о законности отчисления студентки, проходившей обучение по программе обмена в иностранном университете. Суд разъяснил, является ли достаточным трехстороннее соглашение между университетами и студентом для реализации права на академическую мобильность и гарантии сохранения места обучения.

Постановление имеет практическое значение для студентов, участвующих в международных программах обмена, а также для учреждений высшего образования, поскольку определяет обязательные условия приобретения статуса участника академической мобильности и пределы применения гарантий, предусмотренных Законом Украины «О высшем образовании».

Обстоятельства дела

Истец, студентка 3-го курса исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, проходила обучение в Лундском университете (Швеция) по программе Erasmus+ в рамках академического обмена.

Она указала, что между ней, Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Лундским университетом было заключено трехстороннее соглашение об обучении, предусматривавшее академическую мобильность и взаимное признание результатов обучения. Несмотря на это, университет издал приказ о ее отчислении в связи с невыполнением индивидуального учебного плана, а впоследствии отказал в восстановлении.

Истец просила отменить приказ об отчислении и восстановить ее в числе студентов, ссылаясь на то, что фактически обучалась по согласованной программе обмена, успешно выполнила учебный план в Лундском университете, а формальное несоблюдение отдельных административных процедур не может служить основанием для отчисления.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, после чего дело было пересмотрено Верховным Судом.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании» соискателям высшего образования, реализующим право на академическую мобильность, гарантируется сохранение места обучения, а такие лица не подлежат отчислению из числа соискателей высшего образования.

Следовательно, лица, проходящие обучение в другом учреждении высшего образования (научном учреждении) на территории Украины или за ее пределами по программе студенческого обмена между университетами (академическая мобильность), не отчисляются из числа соискателей высшего образования.

Вместе с тем Суд отметил, что для реализации права на академическую мобильность законодательством и Порядком реализации права на академическую мобильность установлена обязательная процедура.

Лицо, отобранное для участия в программе академической мобильности, заключает с украинским учреждением высшего образования договор об академической мобильности, а после его заключения руководитель учреждения издает соответствующий распорядительный документ, с даты которого лицо приобретает статус участника академической мобильности.

Договор об академической мобильности, заключаемый при реализации любого вида или формы академической мобильности украинским участником, обучающимся за счет средств государственного (регионального) заказа, в обязательном порядке должен содержать условие о недопущении увеличения срока получения соответствующего образовательного, образовательно-научного/образовательно-творческого уровня либо научной степени, а в случае невыполнения этого требования — о продолжении обучения сверх нормативного срока за счет средств физических или юридических лиц.

Суд отметил, что в соответствии с Положением Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для получения права на академическую мобильность необходимо получить соответствующие согласования, заключить договор об академической мобильности и утвердить индивидуальный учебный план академической мобильности, а установленный перечень документов должен быть подан в отдел академической мобильности не позднее чем за семь календарных дней до начала программы.

Верховный Суд установил, что истец получила право на обучение в Лундском университете по программе обмена и воспользовалась им, однако не выполнила всех условий, предусмотренных университетом для реализации права на академическую мобильность, поскольку не получила необходимых согласований, не заключила с университетом договор об академической мобильности и не утвердила индивидуальный учебный план академической мобильности.

Суд подчеркнул, что поскольку истец не оформила надлежащим образом договор об академической мобильности и не утвердила индивидуальный учебный план, она не приобрела право, предусмотренное частью второй статьи 46 Закона Украины «О высшем образовании», на сохранение места обучения в соответствии с Положением о порядке реализации права на академическую мобильность.

Отдельно Верховный Суд подчеркнул, что само по себе заключение трехстороннего соглашения является соглашением о сотрудничестве между учебными заведениями, однако не является основанием для приобретения статуса участника академической мобильности.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Суд пришел к выводу, что наличие трехстороннего соглашения об обучении по программе Erasmus+ и фактическое обучение в иностранном университете сами по себе не подтверждают приобретение статуса участника академической мобильности. Для применения предусмотренных законом гарантий студент должен пройти установленную процедуру оформления академической мобильности, в частности заключить договор об академической мобильности, получить необходимые согласования и утвердить индивидуальный учебный план.

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