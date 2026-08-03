Полиции разрешат проверять имущество должностных лиц вне уголовного производства: что изменит законопроект 15260

Законопроект 15260 предлагает предоставить Национальной полиции беспрецедентные полномочия по выявлению необоснованных активов должностных лиц за пределами уголовных производств.

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Борьба с коррупцией может выйти на новый уровень. А может, напротив, сделать шаг назад. Все будет зависеть от того, в каком виде Верховная Рада примет законопроект №15260 и как будет реализовываться на практике.

Напомним, что Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект 15260, наделяющий Нацполицию правом выявлять необоснованные активы и собирать доказательства для их взыскания в доход государства.

Как уже объясняла «Судебно-юридическая газета», проект предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Гражданский процессуальный кодекс и Закон «О Национальной полиции».

Национальной полиции предлагается предоставить право принимать меры по выявлению необоснованных активов, собирать соответствующие доказательства и передавать материалы прокурорам для предъявления исков о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства в порядке гражданского судопроизводства. В настоящее время эти функции закреплены преимущественно за НАБУ, САП и ГБР.

Главное изменение заключается во привлечении Национальной полиции к процессу подготовки материалов для гражданской конфискации — процедуры, позволяющей взыскивать имущество в доход государства, если его стоимость значительно превышает законные доходы должностного лица. Поскольку этот механизм регулируется Гражданским процессуальным кодексом, а не Уголовным, полиция нуждается в полномочиях, выходящих за рамки привычного досудебного расследования.

Авторы проекта аргументируют это необходимостью реализации государственной антикоррупционной политики и повышением эффективности финансового контроля. Однако за декларативной целью стоит сложный юридический механизм, который может как ускорить очищение власти, так и стать инструментом давления на должностных лиц местного самоуправления и государственных служащих категорий «Б» и «В».

Согласно предлагаемым изменениям, полиция будет иметь право бесплатно получать информацию от государственных органов, местного самоуправления и юридических лиц, включая доступ к автоматизированным системам и реестрам даже с ограниченным доступом.

При этом проект устанавливает довольно жесткие дедлайны. Субъекты, получившие запрос от полиции, обязаны предоставить ответ в течение 3 дней (максимум 10 дней в случае большого объема).

Установление такого ограниченного срока на предоставление ответа на запрос может стать инструментом давления на органы местного самоуправления и юридических лиц, фактически приостанавливая их работу из-за чрезмерного объема запрашиваемой информации.

Более того, полиция получает право привлекать экспертов для определения стоимости активов на договорных началах.

Законопроект направлен на заполнение пробела в контроле над чиновниками среднего и низшего звена, не подпадающими под подследственность НАБУ. Это касается тысяч депутатов местных советов и должностных лиц органов местного самоуправления. Именно на таких чиновников и будет распространяться механизм гражданской конфискации необоснованных активов.

Также предлагается изменить подход к оценке стоимости активов. Вместо термина «минимальная рыночная стоимость» в проекте предлагается использовать просто «рыночная стоимость» на дату приобретения актива. Это позволит прокуратуре подавать иски о взыскании активов в доход государства по более объективным, но потенциально более высоким ценовым показателям.

Потенциальные риски

Анализ законопроекта № 15260 выявляет несколько довольно существенных рисков, которые могут нивелировать задекларированную антикоррупционную цель и превратить новые полномочия полиции в инструмент злоупотреблений.

Наиболее существенным риском является предоставление Национальной полиции полномочий действовать вне рамок уголовных производств. Согласно проекту, полиция сможет выявлять необоснованные активы и собирать доказательства без регистрации дела в ЕРДР и без соответствующих процессуальных гарантий для участников.

Сейчас полиция осуществляет расследование по статье 368-5 УК (незаконное обогащение), но не имеет законных оснований собирать доказательства именно для гражданских исков прокурора. Законопроект позволяет полиции готовить базу для исков прокурора.

Законопроект не устанавливает четких критериев, по которым полиция будет выбирать объекты для проверки, что дает возможность должностным лицам действовать по своему усмотрению.

Не определено и то, какие именно материалы полиция должна передавать в прокуратуру, а какие — нет. Это создает пространство для выборочного преследования или, наоборот, игнорирования активов отдельных чиновников.

Поскольку действия происходят вне рамок уголовного дела, остается открытым вопрос о защите участников проверки, предусмотренной УПК (например, права на адвоката во время сбора данных).

Действующее законодательство предусматривает возможность взыскания активов в доход государства в порядке гражданского судопроизводства (глава 12 ГПК Украины). Это отдельный от уголовного процесса механизм, где доказывание базируется на балансе вероятностей, а не на принципе «вне разумных сомнений».

Коррупционные риски из-за конкуренции норм КУоАП

Главное научно-экспертное управление обращает внимание на создание неоправданной конкуренции между нормами действующего законодательства.

Новая статья 185-13 КУоАП предусматривает штрафы от 250 до 400 необлагаемых минимумов, тогда как действующие статьи 185 и 188-28 за подобные нарушения устанавливают значительно меньшие суммы (от 8 до 15 минимумов).

Такая значительная разница в размерах штрафов создает коррупционные риски, поскольку позволяет правоохранителям по своему усмотрению выбирать статью для привлечения к ответственности, что может привести к нарушению прав граждан.

Кроме того, в публичной плоскости возникают дискуссии о целесообразности наделения Национальной полиции новыми полномочиями в сфере мониторинга образа жизни чиновников, учитывая то, что сами полицейские также могут быть субъектами такого контроля. В то же время эффективность новой модели в значительной степени будет зависеть от надлежащих гарантий независимости, прозрачности и механизмов контроля за реализацией этих полномочий.

Введение полномочий полиции действовать вне рамок уголовных производств планируется как шаг для масштабирования механизма гражданской конфискации, что позволит охватить тысячи должностных лиц местного уровня, в отношении которых НАБУ не осуществляет досудебного расследования.

Однако без четко прописанных в законе предохранителей — таких как прозрачные критерии проверки, открытые конкурсы на руководящие должности в полиции и обязательная проверка добродетели самих полицейских — законопроект № 15260 может создать риски использования новых полномочий в качестве инструмента выборочного давления, если закон не будет содержать достаточных процессуальных процедур. Украина обязана перед международными партнерами по борьбе с коррупцией, но эта борьба не должна происходить за счет разрушения правовых гарантий граждан.

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