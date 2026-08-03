На какой срок выдают вид на временное проживание в Украине иностранцам

Миграционная служба напомнила, на какой срок может быть выдан вид на временное проживание в Украине иностранцам и лицам без гражданства.

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Вид на временное проживание выдается на срок в соответствии с поданными документами, но не более чем на один год, за исключением некоторых случаев. Об этом напомнила Миграционная служба.

Среди них:

Иностранцам и лицам без гражданства, которые в соответствии с законом прибыли в Украину для трудоустройства, вид выдается на период работы в Украине, который указывается в разрешении на применение труда.

Иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли в Украину для участия в реализации проектов международной технической помощи, зарегистрированных в установленном порядке, вид выдается на срок реализации проекта международной технической помощи, который указывается в регистрационной карточке проекта.

Иностранцам и лицам без гражданства, которые являются учредителями и/или участниками, и/или бенефициарными владельцами (контролерами) юридического лица, зарегистрированного в Украине, вид выдается на два года.

Иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли в Украину с целью обучения, вид выдается на период обучения, который определяется приказом учебного заведения об установлении периодов обучения для иностранных студентов.

Иностранцам и лицам без гражданства, которые указаны в части двадцатой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», вид выдается на три года.

Иностранцам и лицам без гражданства, которые указаны в части двадцать четвертой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», вид выдается на четыре года.

Иностранцам и лицам без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины, вид выдается на срок действия контракта о прохождении военной службы и шесть месяцев со дня его прекращения (расторжения), кроме случаев прекращения (расторжения) контракта, предусмотренных частью девятнадцатой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

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