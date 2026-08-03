На трассе Киев — Ковель — Ягодин из-за жары расплавился асфальт

Из-за высокой температуры воздуха произошла деформация дорожного покрытия.

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В Житомирской области возле села Йосиповка из-за высокой температуры воздуха произошла деформация дорожного покрытия на автомобильной дороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин.

Как сообщили в полиции, повреждение зафиксировали на 125 км трассы.

Из-за осложненного движения транспорта на этом участке в обоих направлениях объезд места деформации осуществлялся по обочине.

На место происшествия вызвали соответствующие службы.

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