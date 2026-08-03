При закупках работ и услуг локализация зависит от стоимости каждого товара, а не всей закупки — ВС

ВС высказался о применении стоимостного критерия при закупке работ или услуг и степени локализации производства товаров в сфере публичных закупок.

Фото: mind.ua

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При закупке работ или услуг стоимостный критерий применяется к каждому отдельному товару, а не путем суммирования стоимости всех товаров в составе предмета закупки. Если в состав работ или услуг входит передача заказчику нескольких товаров, определенных пунктом 6-1 раздела X «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 25 декабря 2015 года № 922-VIII «О публичных закупках», однако стоимость каждого такого товара отдельно не превышает 200 тыс. грн, требования относительно подтверждения степени локализации на такие товары не распространяются.

1 июня 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Северо-восточного офиса Госаудитслужбы на решение Киевского окружного административного суда от 20 мая 2025 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 18 февраля 2026 года по делу № 320/60498/24 по иску Коммунального предприятия по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения «Спецжитлофонд» к Северо-восточному офису Госаудитслужбы, третье лицо — ООО, о признании противоправным и отмене заключения о результатах мониторинга процедуры закупки.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

В обоснование исковых требований истец указывал, что выводы Северо-восточного офиса Госаудитслужбы о наличии нарушений не соответствуют действительности, поскольку тендерная документация составлена в соответствии с нормами действующего законодательства Украины в сфере публичных закупок, а поданное победителем закупки тендерное предложение соответствовало ее требованиям, поэтому основания для его отклонения отсутствовали.

Истец указывал, что законодательство в сфере публичных закупок не предусматривает обязанности заказчика указывать в тендерной документации требования относительно подтверждения степени локализации, поэтому отсутствие таких требований в тендерной документации не свидетельствует о наличии нарушений законодательства в сфере публичных закупок.

Истец также обращал внимание на то, что требования относительно подтверждения степени локализации применяются только в случае, если выполнение работ предусматривает приобретение заказчиком в собственность товаров, стоимость которых превышает 200 тыс. грн. В то же время в рамках спорной процедуры закупки заказчику не передавались товары, стоимость каждого из которых превышала бы указанную сумму.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений судом апелляционной инстанции, иск удовлетворен. Суды исходили из того, что Закон Украины от 25 декабря 2015 года № 922-VIII «О публичных закупках» (далее — Закон № 922-VIII) не возлагает на заказчика обязанность включать в тендерную документацию требования относительно подтверждения степени локализации, а стоимость каждого отдельного товара не превышала установленный законом предел в 200 тыс. грн.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ОЦЕНКА СУДА

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6-1 раздела Х Закона № 922-VIII временно, с 2022 года сроком на 10 лет, установлены особенности осуществления закупок отдельных товаров, согласно которым, если стоимость предмета закупки равна или превышает 200 тыс. грн, заказчик осуществляет закупку товаров, определенных подпунктом 2 этого пункта, исключительно при условии, что степень локализации их производства равна или превышает установленный законом показатель, в частности в 2024 году — 20 процентов.

Положения части третьей статьи 22 Закона № 922-VIII необходимо понимать таким образом, что в случаях, когда специальным законодательством прямо установлены обязательные требования к закупке, они подлежат обязательному включению в тендерную документацию, а не остаются на усмотрение заказчика.

Анализ пункта 6-1 раздела Х «Заключительные и переходные положения» Закона № 922-VIII и абзаца третьего пункта 3 Особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках», на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 12 октября 2022 года № 1178, дает основания для вывода, что при закупке работ или услуг стоимостный критерий применяется к каждому отдельному товару, а не путем суммирования стоимости всех товаров в составе предмета закупки.

Верховный Суд обратил внимание, что изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июля 2024 года № 782, подтверждают намерение законодателя определять стоимостный критерий именно в отношении отдельного товара.

Если в составе работ или услуг предусмотрена передача заказчику нескольких товаров, определенных пунктом 6-1 раздела Х «Заключительные и переходные положения» Закона № 922-VIII, однако стоимость каждого такого товара отдельно не превышает 200 тыс. грн, требования относительно подтверждения степени локализации на такие товары не распространяются.

Вместе с тем по данному делу суды не проверили доводы ответчика о наличии отдельных товаров, стоимость которых превышала указанный порог, что сделало невозможным правильное разрешение спора и стало основанием для направления дела на новое рассмотрение.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 1 июня 2026 года по делу № 320/60498/24 можно ознакомиться по ссылке.

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